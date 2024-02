ఢిల్లీ: ఇండియా కూటమిలో భాగంగా బెంగాల్‌లో సీట్ల సర్ధుబాటు అంశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్టు తెలుస్తోంది. బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఎట్టకేలకు తన పంతం తగ్గించుకుని కాంగ్రెస్‌తో చర్చకు రెడీ అయినట్టు రాజకీయా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బెంగాల్‌లో దాదాపు ఆరు లోక్‌సభ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు సమాచారం.

వివరాల ప్రకారం.. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ముందు ఇండియ కూటమికి బూస్ట్‌ లభించింది. ఇండియా కూటమిలో సీట్ల విషయంలో మమతా బెనర్జీ కూడా తన వైఖరిని తగ్గించుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే, గతంలో పశ్చిమ బెంగాల్‌లో లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తామని మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు. కానీ ఇప్పుడు బెంగాల్, మేఘాలయలో కూడా కాంగ్రెస్‌తో సీట్ల పంపకంపై చర్చలకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సిద్ధంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ క్రమంలో మరికొన్ని రోజుల్లో సీట్ల పంపకంపై ఇరు పార్టీల మధ్య తుది చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

Is it a better deal ??

In Bengal, a deal with TMC... Mamata Banerjee is willing to give Congress 5 seats.

Initially, TMC had offered only 2 seats.#INDIAAlliance pic.twitter.com/N2phFmAd8n

— Sunil Lamba (@Post4India) February 22, 2024