యువతిని గుద్ది చంపేందుకు ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌ యత్నం?.. వీడియో వైరల్‌

బెంగళూరు,సాక్షి: బస్సు డ్రైవర్లతో గొడవ పడతున్నారా? అయితే,తస్మాత్‌ జాగ్రత్త. ఓ యువతి తనతో గొడపడిందని బస్సుతో ఢీకొట్టి ప్రాణాలు తీసేందుకు బస్సు డ్రైవర్‌ ప్రయత్నించాడు. ఈ ఘటనలో యువతి తృటిలో ప్రాణలు దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం, ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

బెంగళూరులో బీఎంటీసీ (బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్) డ్రైవర్ అరాచకానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ చక్కెర్లు కొడుతోంది. నగరంలోని ఓ సిగ్నల్‌ దగ్గర యువతిపైకి బస్సును పోనిచ్చాడు. యువతి తనతో గొడవ పడిందన్న కారణంతో డ్రైవర్‌ కర్కశంగా వ్యవహరించాడు. బస్సు ముందు యువతి ఉందని తెలిసినా ఆమెను తోసుకుంటూ బస్సును నడిపాడు డ్రైవర్‌. అయితే, ఆ ప్రమాదం నుంచి యువతి తృటిలో తప్పించుకుంది.

Murder on the Streets? BMTC Driver Caught on Camera Attempting to Crush Pedestrian



In yet another deeply troubling incident involving a BMTC (Bangalore Metropolitan Transport Corporation) bus, shocking footage has emerged of a reckless act by the driver of bus number KA57F2046,… pic.twitter.com/oZRvsisICM

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) June 1, 2025