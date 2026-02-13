వేదికపై మంత్రి, ఐపీఎస్‌ మధ్య గొడవ..‘దెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హియర్’

గ్రీవెన్స్ సెల్లో వేదికపై ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది. తాను ఆదేశిస్తున్న ఆదేశాల్ని ఓ ఐపీఎస్ అధికారిణి పట్టించుకోలేదని కోపంతో ఓ మంత్రి ఊగిపోయాడు. సదరు ఐపీఎస్ అధికారిణిపై చిర్రుబుర్రలాడారు. మంత్రికి ఐపీఎస్ నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా.. దెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హియర్ అంటూ హుకుం జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో చర్చాంశనీయంగా మారింది.
హర్యానా రాష్ట్రంలో శుక్రవారం జరిగిన జిల్లా ఫిర్యాదు పరిష్కార సమావేశంలో ఒక అసాధారణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర రవాణా శాఖా మంత్రి అనిల్ విజ్,కైతల్ జిల్లా పోలీసు అధికారి (SP) ఉపాసన ఐపీఎస్ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.
టిట్రామ్ గ్రామానికి చెందిన సందీప్ మాలిక్ అనే వ్యక్తి, ఓ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (సందీప్ అనే పోలీసు ఉద్యోగి) భూసంబంధిత మోసంలో పాలుపంచుకున్నాడని ఆరోపించాడు. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి అనిల్ విజ్, వెంటనే ఆ పోలీసు అధికారిని సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు.
అందుకు కైతల్ ఎస్పీ ఉపాసన స్పందించారు. ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కురుక్షేత్ర జిల్లాకు చెందినవారని, తన పరిధిలో లేడని, అందువల్ల అతన్ని సస్పెండ్ చేసే అధికారం తనకు లేదన్నారు. ఎస్సైని సస్పెండ్ చేసే అధికారం కురుక్షేత్ర ఎస్పీ మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు డీజేపీకి రాయండి.నేను అతన్ని సస్పెండ్ చేయమని చెబుతున్నాను. మీరు నా ఆదేశాలను అమలు చేయాలి’ అని మంత్రి అన్నారు. అయితే మీకు అధికారం లేకపోతే ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపోండి’ అని విజ్ అన్నాడు.
అనిల్ విజ్ ఈ సస్పెన్షన్కు ఆదేశించాడని మీరు రాయాలి అని మంత్రి అన్నారు. నేను రాస్తాను సార్. నేను రాయగలను, కానీ నేను అతనిని నేనే సస్పెండ్ చేయలేను’ అని ఎస్పీ ప్రతిస్పందించారు.
నేను చెప్పాను. మీరు నా ఆదేశాలను పాటించాలి.మీరు మీ సొంత ఆదేశాలు ఇవ్వకూడదు.నేను చెబుతున్నాను.అతన్ని సస్పెండ్ చేయడానికి నేను ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చానని డీజీపీకి రాయండి. ఎవరు అలా చేయరో నేను చూస్తాను’ అని అనిల్ విజ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం, ఈ ఘటన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
As I previously highlighted in my tweet regarding Haryana and the positive reforms introduced by the BJP in governance, the core issue of bureaucratic accountability to the political leadership persists. For instance, Mr. Vij, a seasoned politician who has served as a minister… pic.twitter.com/hPSdCX7uaI
— Lt Col Sushil Singh Sheoran, Veteran (@SushilS27538625) February 13, 2026