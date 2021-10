Viral: రెక్కలు లేని పాత విమానం.. బ్రిడ్జ్‌ కింది చిక్కుకుంది!

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: గాల్లో ఎగిరే విమానాలు సాధారణ రోడ్లపై కనిపిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోతారు. అలాంటి ఘటన ఆదివారం ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది. ఓ ఫుట్‌ఓవర్‌ బ్రిడ్జ్‌ కింది ఎయిర్‌ ఇండియా విమానం ఇరుక్కుపోయింది. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్‌ మీడయాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టు సమీపంలోని గురుగ్రామ్‌-ఢిల్లీ హైవేపై జరిగింది. ఆ విమానం ఫుట్‌ఓవర్‌ బ్రిడ్జ్‌ కింద చిక్కుకొని కనిపించడంతో స్థానికులు ఆశ్చర్యంతో చూశారు.

బ్రిడ్జ్‌ కింద రోడ్డుపై విమానం చిక్కుకొని ఉండగా.. దాని పక్కనుంచే వాహనాలు వెళ్లుతున్నాయి. దీనిపై ఎయిర్‌ ఇండియా సంస్థ అధికార ప్రతినిధి స్పందిస్తూ.. అది ఓ పాత చెడినపోయిన విమానం అని, దాన్ని చాలా రోజుల కింద అమ్మివేసినట్లు తెలిపారు. దీంతో సదరు యజమాని ఆ రెక్కలు లేని విమానాన్ని రోడ్డు మార్గంలో తీసుకెళ్లుతున్నాడని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021