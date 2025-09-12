 జలం.. ౖపైపెకి | - | Sakshi
జలం.. ౖపైపెకి

Sep 12 2025 7:21 AM | Updated on Sep 12 2025 7:21 AM

జలం..

జిల్లావ్యాప్తంగా భారీగా పెరిగిన భూగర్భజలాలు

సాక్షి, నాగర్‌కర్నూల్‌: జిల్లాలో ఈ ఏడాది వానాకాలం సీజన్‌ ప్రారంభంలోనే సాధారణానికి మించి అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో ఈసారి భూగర్భజలాలు ఏకంగా 5 మీటర్ల పైకి ఉబికివచ్చాయి. సాధారణంగా జిల్లాలో 10 మీటర్ల లోతులో ఉండే భూగర్భజలాలు ఈ ఏడాదిలో ఆగస్టు నెల నాటికి ఎన్నడూ లేనంతగా పైకి చేరాయి. ఇప్పుడు జిల్లావ్యాప్తంగా సగటున 3.45 మీటర్ల లోతులోనే భూగర్భజలాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సాధారణానికి మించిన వర్షపాతంతో భూగర్భ జలాలు ఉబికివచ్చి జిల్లాలోని చెరువులు, కుంటలు, బోరుబావులు జలకళ సంతరించుకుంది.

ఈ సీజన్‌లో అధిక వర్షపాతం..

జిల్లాలో ప్రస్తుత వానాకాలం సీజన్‌లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే సాధారణ వర్షపాతానికి మించి 85.4 శాతం అధిక వర్షం కురిసింది. ఇంకా సెప్టెంబర్‌ నెలలోనూ నమోదయ్యే వర్షపాతంతో సగటు వర్షపాతం మరింత పెరగనుంది. జిల్లా సాధారణ సగటు వర్షపాతం 339.4 మి.మీ., కాగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 629.3 మి.మీ., వర్షపాతం నమోదైంది. వానాకాలం సీజన్‌లో ఆగస్టు నెల నాటికే సాధారణ వర్షపాతం కన్నా 85 శాతం అధికంగా వర్షం కురిసింది. ఈ ఏడాది జిల్లాలోని అన్ని మండలాల్లోనూ సాధారణం కన్నా అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ ఏడాది జూన్‌ నెల నుంచి ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా కొల్లాపూర్‌ మండలంలో 420.4 మి.మీ., తక్కువగా వంగూరు మండలంలో 269.8 మి.మీ వర్షం కురిసింది.

గతేడాది కన్నా 5 మీటర్లపైకి వచ్చిన గంగమ్మ

జిల్లాలో సగటున 3.45 మీటర్ల లోతులోనే నీటిమట్టం

పెంట్లవెల్లి, కోడేరు, కొల్లాపూర్‌, తాడూరు మండలాల్లో రెట్టింపు స్థాయి

ఈ ఏడాది సాధారణం కన్నా 85.4 శాతం అధికంగా వర్షపాతం నమోదు

