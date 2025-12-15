వెంకటేశ్, ఆర్తి అగర్వాల్ హీరోహీరోయిన్లుగా కె విజయభాస్కర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం నువ్వు నాకు నచ్చావ్. త్రివిక్రమ్ కథ, డైలాగ్స్ అందించిన ఈ సినిమాను స్రవంతి రవికిశోర్ నిర్మించారు. ఈ మూవీ 2001 సెప్టెంబర్ 6న విడుదలై బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని సాధించింది.
ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 1న 4కే వెర్షన్తో ప్రపంచవ్యాప్తగా రీరిలీజ్ చేయనున్నట్లుగా స్రవంతి రవికిశోర్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రవికిశోర్ మాట్లాడుతూ.. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఓ మైలురాయిగా నిలిచిన చిత్రం నువ్వు నాకు నచ్చావ్. ఇది కేవలం రీరిలీజ్ కాదు, నూతన సంవత్సరాన్ని (2026 జనవరి 1) కుటుంబంతో కలిసి నవ్వులు పూయిస్తూ ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయం అని చెప్పారు.
A story that made generations smile and continues to touch hearts across ages! ❤️
A True Masterpiece in Telugu cinema, #NuvvuNaakuNachav returns with a theatrical re-release on Jan 1st, 2026!
A #Trivikram Writings.
Overseas Release by @PrathyangiraUS @VenkyMama… pic.twitter.com/RvFCMZOa0j
