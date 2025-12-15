 నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌ రీరిలీజ్‌ మాత్రమే కాదు! | Venkatesh Nuvvu Naaku Nachav Rereleasing on 1st January 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్త సంవత్సరానికి 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌'తో వెల్‌కమ్‌

Dec 15 2025 8:19 AM | Updated on Dec 15 2025 8:19 AM

Venkatesh Nuvvu Naaku Nachav Rereleasing on 1st January 2026

వెంకటేశ్‌, ఆర్తి అగర్వాల్‌ హీరోహీరోయిన్లుగా కె విజయభాస్కర్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌. త్రివిక్రమ్‌ కథ, డైలాగ్స్‌ అందించిన ఈ సినిమాను స్రవంతి రవికిశోర్‌ నిర్మించారు. ఈ మూవీ 2001 సెప్టెంబర్‌ 6న విడుదలై బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయాన్ని సాధించింది. 

ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 1న 4కే వెర్షన్‌తో ప్రపంచవ్యాప్తగా రీరిలీజ్‌ చేయనున్నట్లుగా స్రవంతి రవికిశోర్‌ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రవికిశోర్‌ మాట్లాడుతూ.. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఓ మైలురాయిగా నిలిచిన చిత్రం నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌. ఇది కేవలం రీరిలీజ్‌ కాదు, నూతన సంవత్సరాన్ని (2026 జనవరి 1) కుటుంబంతో కలిసి నవ్వులు పూయిస్తూ ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయం అని చెప్పారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అఖండ 2: తాండవం’ సినిమా సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 4

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' రిలీజ్ డేట్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లయి ఏడాది.. కీర్తి సురేశ్ ఇంత హంగామా చేసింది? (ఫొటోలు)

Video

View all
MLA Budda Rajasekhar Reddy B-Tax In Srisailam 1
Video_icon

బుడ్డా బి-ట్యాక్స్.. కాంట్రాక్టర్లకు TDP వార్నింగ్..
Congress Continued Wins In Majority Seats In Sarpanch Elections 2
Video_icon

సేమ్ సీన్ రిపీట్.. మళ్లీ కాంగ్రెస్ దే పై చేయి..
Chandrababu Negligence On Development Real Estate Crashed In AP 3
Video_icon

బాబు దెబ్బకు రియల్ ఎస్టేట్ ఢమాల్.. అధికారికంగా టీడీపీ ప్రకటన
YSRCP Koti Santhakala Sekarana Rally Today 4
Video_icon

బాబుకు దిమ్మతిరిగేలా YSRCP భారీ ర్యాలి..
Horrible Incident In Mahabubabad District 5
Video_icon

కోడలిని కొట్టి కొట్టి చంపి.. సూసైడ్ గా చిత్రీకరణ
Advertisement
 