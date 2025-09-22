మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' మూవీ రానుంది. మరి ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి? మరోవైపు ఓటీటీల్లో 27 సినిమాలు, వెబ్ సిరీసులు రానున్నాయి. ఈ వీకెండ్ తెలుగు స్ట్రెయిట్ చిత్రాలతో పాటు పలు డబ్బింగ్లు కూడా ఉండటం ఆసక్తి రేపుతోంది.
ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే వాటి విషయానికొస్తే.. జూనియర్, సుందరకాండ లాంటి స్ట్రెయిట్ సినిమాలతో పాటు హృదయపూర్వం, ఒడుమ్ కుతిరా చడుమ్ కుతిరా, సుమతి వళవు తదితర డబ్బింగ్ చిత్రాలు రాబోతున్నాయి. వీటిపై కాస్తంత ఆసక్తి ఉండనే ఉంది. ఇవే కాకుండా వీకెండ్లో సడన్ సర్ప్రైజ్లు ఏమైనా ఉండొచ్చేమో చూడాలి? ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుందంటే?
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాలు (సెప్టెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు)
ఆహా
జూనియర్ (తెలుగు సినిమా) - సెప్టెంబరు 22
అమెజాన్ ప్రైమ్
హోటల్ కాస్టైరా (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 24
కొకైనా క్వార్టర్ బ్యాక్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 25
టూమచ్ విత్ కాజల్ అండ్ ట్వింకిల్ (హిందీ టాక్ షో) - సెప్టెంబరు 25
మాదేవా (కన్నడ సినిమా) - సెప్టెంబరు 26
నెట్ఫ్లిక్స్
ఒడుమ్ కుతిరా చడుమ్ కుతిరా (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 26
ది గెస్ట్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 26
అలైస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 26
మాంటిస్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 26
హౌస్ ఆఫ్ గిన్నీస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 26
హాట్స్టార్
సుందరకాండ (తెలుగు సినిమా) - సెప్టెంబరు 23
- ది డెవిల్ ఈజ్ బిజీ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ) - సెప్టెంబరు 24
హృదయపూర్వం (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 26
మార్వెల్ జాంబియాస్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 24
ద బల్లాడ్ ఆఫ్ వల్లిస్ ఐలాండ్ (ఇంగ్లీష్ చిత్రం) - సెప్టెంబరు 28
ఉమన్ ఇన్ ద యార్డ్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 28
ద ఫ్రెండ్ (ఇంగ్లీష్ చిత్రం) - సెప్టెంబరు 28
డెత్ ఆఫ్ ఏ యూనికార్న్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 28
సన్ నెక్స్ట్
దూరతీర యానా (కన్నడ మూవీ) - సెప్టెంబరు 26
జీ5
జనావర్ (హిందీ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 26
సుమతి వళవు (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 26
ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ
స్లో హార్సస్ సీజన్ 5 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 24
ఆల్ ఆఫ్ యూ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 26
ద సావంత్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 26
లయన్స్ గేట్ ప్లే
డేంజరస్ యానిమల్స్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 26
మనోరమ మ్యాక్స్
సర్తీక్ (మలయాళ మూవీ) - సెప్టెంబరు 26
ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్
సిక్సర్ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 24
