మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి రష్మిక 'ద గర్ల్ ఫ్రెండ్', సుధీర్ బాబు 'జటాధర'తో పాటు 'ద గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో', 'ప్రేమిస్తున్నా' అనే తెలుగు సినిమాలతో పాటు 'ఆర్యన్', 'ఫీనిక్స్' అనే డబ్బింగ్ చిత్రాలు రాబోతున్నాయి. వీటిలో రష్మిక మూవీ తప్పితే మిగతా వాటిపై హైప్ లేదు. ఓటీటీల్లోనూ ఈ వీకెండ్ రిలీజయ్యే వాటిలో కొన్నిమాత్రమే ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి.
ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాల్లో 'బ్యాడ్ గర్ల్', 'బారాముల్లా', 'కిస్', 'ద ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్', 'అర్జున్ చక్రవర్తి'.. ఉన్నంతలో కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు కొన్ని ఇంగ్లీష్ మూవీస్, వెబ్ సిరీసులు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా వీకెండ్లో సడన్ సర్ప్రైజ్ అన్నట్లు కొత్త చిత్రాలు ఏమైనా రావొచ్చు కూడా. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏయే మూవీస్ రానున్నాయంటే?
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (నవంబరు 03 నుంచి 09 వరకు)
హాట్స్టార్
బ్యాడ్ గర్ల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - నవంబరు 05
ద ఫెంటాస్టిక్ 4: ఫస్ట్ స్టెప్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - నవంబరు 05
నెట్ఫ్లిక్స్
డాక్టర్ సూస్ ద స్నీచెస్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - నవంబరు 03
ఇన్ వేవ్స్ అండ్ వార్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - నవంబరు 03
బారాముల్లా (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - నవంబరు 07
ఫ్రాంకెన్ స్టెయిన్ (ఇంగ్లీష్ చిత్రం) - నవంబరు 07
అమెజాన్ ప్రైమ్
నైన్ టూ నాట్ మీట్ టూ యూ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - నవంబరు 03
మ్యాక్స్టన్ హాల్ (జర్మన్ సిరీస్) - నవంబరు 07
ఆహా
చిరంజీవ (తెలుగు చిత్రం) - నవంబరు 07
జీ5
కిస్ (తమిళ సినిమా) - నవంబరు 07
తోడే దూర్ తోడే పాస్ (హిందీ సిరీస్) - నవంబరు 07
సోనీ లివ్
మహారాణి సీజన్ 4 (హిందీ సిరీస్) - నవంబరు 07
ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ
ప్లరిబస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - నవంబరు 07
మనోరమ మ్యాక్స్
కరమ్ (మలయాళ సినిమా) - నవంబరు 07
ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్
ఫస్ట్ కాపీ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - నవంబరు 05
లయన్స్ గేట్ ప్లే
అర్జున్ చక్రవర్తి (తెలుగు సినిమా) - నవంబరు 07
ద హ్యాక్ సీజన్ 1 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - నవంబరు 07
