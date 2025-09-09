 తెలుగు సినిమా టైటిల్ చెప్పండి చాలు.. లక్ష రూపాయలు మీకే! | Tollywood Movie Title Contest to Win One Lakh Cash Prize Money | Sakshi
Tollywood Movie Title: సినిమా టైటిల్ చెప్పండి చాలు.. లక్ష రూపాయలు మీకే!

Sep 9 2025 4:53 PM | Updated on Sep 9 2025 5:11 PM

Tollywood Movie Title Contest to Win One Lakh Cash Prize Money

సినిమా పేరు చెప్పండి.. లక్ష రూపాయలు మీకే. ఏంటి మూవీ పేరు లక్ష రూపాయలిస్తారా?అని అనుకుంటున్నారా? అవునండి మీరు విన్నది నిజమే.. మీ మెదడుకు పదునుపెట్టి టైటిల్‌ ఏంటో పట్టేయండి.. లక్ష రూపాయలు మీ సొంతం చేసుకోండి. ఇంతకీ వివరాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ‍అయితే స్టోరీ చదివేయండి.

త్రినాధ్ కటారి స్వీయ దర్శకత్వంలో సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. మూవీకి ఐఎంవై అనే టైటిల్తో రూపొందిస్తున్నారు.ఇటీవల వినాయక చవితి సందర్భంగా ఓం గమ్ గణపతయే నమహా అంటూ సాగే భక్తి పాటను కూడా విడుదల చేశారు. పాట ఆడియన్స్కు విపరీతంగా కనెక్ట్ అయింది. పాటను అనురాగ్ కులకర్ణి పాడగా.. ఆర్.పి. పట్నాయక్ సంగీతం అందించారు.

అయితే మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా క్యాష్ ప్రైజ్కాంటెస్ట్ను మేకర్స్ ప్రారంభించారు. ఐఎంవై మూవీకి తెలుగులో టైటిల్ పేరు కరెక్ట్గా చెప్పినవాళ్లకు లక్ష రూపాయల బహుమతి అందించనున్నారు. అంతేకాకుండా టాప్-10 క్రియేటివ్టైటిల్స్ పంపినవారికి సైతం రూ.5 వేల రూపాయలు అందిస్తామని ప్రకటించారు. లక్ష రూపాయలు నగదు గెలుచుకోవాలనుకుంటే ఈనెల 13వ తేదీలోగా మీ సమాధానాన్ని 7569933855 నంబర్కు వాట్సాప్చేసేయండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. మీ క్రియేటివిటీతో లక్ష రూపాయలు సొంతం చేసుకోండి.

కాగా.. చిత్రాన్ని సంజీవని ప్రొడక్షన్ బ్యానర్లో కె శంకర్ నిర్మించారు. చిత్రంలో సాహితీ అవంచ, దేవి శ్రీప్రసాద్, గోపరాజు రమణ, తనికెళ్ల భరణి, మధుమణి, సురభి ప్రభావతి కీలక పాత్రలు పోషించారు. సినిమాకు ఆర్పీ పట్నాయక్ సంగీతమందిస్తున్నారు.

 

 

 

