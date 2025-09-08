 సింగర్‌గా రామ్ పోతినేని.. ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా సాంగ్ వచ్చేసింది! | Ram Pothineni’s Andhra King Taluka Movie Song Puppy Shame Released | Sakshi
Ram Pothineni: రామ్ పోతినేని ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా.. పప్పీ షేమ్ సాంగ్ రిలీజ్

Sep 8 2025 4:57 PM | Updated on Sep 8 2025 5:03 PM

Tollywood Hero Ram Pothineni andhra king Thaluka Movie Song Release

టాలీవుడ్ హీరో రామ్ పోతినేని నటిస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా'(Andhra King Taluka).  ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. రామ్‌కు జంటగా నటిస్తోంది. ఈ మూవీకి మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌  పొలిశెట్టి ఫేమ్‌ పి. మహేశ్‌బాబు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం నవంబరు 28న విడుదల కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలోని పప్పీ షేమ్‌ అనే పాటను విడుదల చేశారు. అయితే ఈ సాంగ్‌ను రామ్‌నే ఆలపించడం విశేషం. ఆ పాటకు భాస్కరభట్ల లిరిక్స్ అందించహా.. వివేక్‌, మెర్విన్‌ కంపోజ్ చేశారు. కాగా.. ఈ సినిమాలో ఉపేంద్ర, రావు రమేశ్, మురళీ శర్మ, సత్య, రాహుల్‌ రామకృష్ణ, వీటీవీ గణేశ్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. 
 

