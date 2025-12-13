 సామాజిక అస‌మాన‌త‌లు ప్రశ్నించేలా 'దండోరా' టైటిల్ సాంగ్ | Dhandoraa Movie Title Song Latest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dhandoraa Movie: 'దండోరా' మూవీ టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్

Dec 13 2025 7:53 PM | Updated on Dec 13 2025 8:02 PM

Dhandoraa Movie Title Song Latest

'దండోరా' సినిమా టైటిల్ గీతాన్ని శ‌నివారం విడుద‌ల చేశారు. మార్క్ కె రాబిన్ సంగీతమందించాడు. స‌మాజంలో అట్ట‌డుగు వ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌ల బాధ‌ల‌ను తెలియ‌జేసేలా సాగే ఈ పాట చాలా ఎమోష‌న‌ల్‌గా ఉంది. తరాలు మారుతున్నాయి. చంద్రుడిపైకి మ‌నిషి అడుగు పెట్టిన ఎన్నో ఏళ్ల‌వుతుంది. అయినా కూడా ఈ అస‌మాన‌త‌లు మాత్రం త‌గ్గ‌టం లేద‌నేది ఈ పాట‌లోని భావం.

(ఇదీ చదవండి: 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' తొలిపాట రిలీజ్)

కలర్ ఫోటో, బెదురులంక 2012 సినిమాలని నిర్మించిన లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తీసింది. శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, బిందు మాధ‌వి తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. ముర‌ళీకాంత్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. ఈ నెల 25న చిత్రం థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. డిసెంబ‌ర్ 23నే ప్రీమియ‌ర్స్ ఉండనున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: శవాలను దొంగతనం చేసే ముఠా.. ఆసక్తిగా తెలుగు సినిమా ట్రైలర్‌)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు)
photo 2

రజనీకాంత్ బర్త్ డే.. వింటేజ్ జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసిన సుమలత (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్ మెరుపు తీగలా యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 5

కోల్‌కతాలో మెస్సీ మాయ‌.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Elephant Disposes To Police Man In kukke Video Goes Viral 1
Video_icon

‘మధ్యలో ఏంటి బాసూ’ గజరాజుకు కోపం వచ్చింది
YSRCP Ambati Rambabu Fires On TDP Pemmasani Chandrasekhar 2
Video_icon

ఆరు నూరు కాదు.. నూరు ఆరు కాదు.. పెమ్మసానికి అంబటి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
Telangana Panchayat Elections 2025 3
Video_icon

సర్పంచ్ అభ్యర్థుల పరేషాన్
Actress Yamini Bhaskar About Her Movie Chances 4
Video_icon

ఇకపై మంచి పాత్రలు చేస్తా
Be Careful On Eating Tomato Sauce In Hotel 5
Video_icon

హోటల్ లో టమాటా సాస్ తింటున్నారా జాగ్రత్త!
Advertisement
 