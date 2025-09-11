 టోరంటోలో జాన్వీ కపూర్‌ హోయలు.. ఊహల్లో తెలిపోతున్న బిగ్‌బాస్ దివి! | Tollywood actresses Social Media Updates Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Social Halchal: టోరంటోలో జాన్వీ కపూర్‌ హోయలు.. ఊహల్లో తెలిపోతున్న బిగ్‌బాస్ దివి!

Sep 11 2025 10:14 PM | Updated on Sep 11 2025 10:14 PM

Tollywood actresses Social Media Updates Goes Viral

  • గుజరాత్లో శ్వేతా బసు ప్రసాద్ టూర్‌..

  • డిజైనర్డ్రెస్లో రష్మిక మందన్నా సూపర్బ్ లుక్..

  • టోరంటో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్..

  • అంతా నీ ఆలోచనలే అంటూ బిగ్బాస్ దివి ప్రేమ కావ్యం..

  • బ్లాక్ బ్యూటీలా జ్యోతి పూర్వాజ్హోయలు..

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల వర్షం (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 3

బిగ్‌బాస్‌ మానస్‌ కుమారుడి ఫస్ట్‌ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

మా బంగారు తల్లి ఊయల ఫంక్షన్‌.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన గౌతమ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

వరుణ్‌ తేజ్‌, లావణ్యలకు కుమారుడు.. మెగా సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Ground Report on Engineering Miracle Aizawl Railway Line 1
Video_icon

ఇంజనీరింగ్ అద్బుతం రైలు వెళ్లలేని చోటుకు రైలొచ్చింది
Rahul Gandhi Allegedly Violated Security Protocols During Multiple Foreign Visits Says CRPF 2
Video_icon

Rahul Gandhi: సెక్యురిటీ ప్రోటోకాల్స్ పాటించడం లేదంటూ లేఖ
Delhi HC Grants Big Relief To Aishwarya Rai 3
Video_icon

ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఐశ్వర్యారాయ్ కి ఊరట
Devineni Avinash Fire On Chandrababu Govt Over Poor People House Demolition 4
Video_icon

రాత్రికి రాత్రే నోటీసులు అంటించి ఇళ్ళు కూల్చడం ఏంటీ..?
Perni Nani Strong Reply To AP BJP Leaders 5
Video_icon

రాముని విగ్రహం తల తీసేసింది... మీ కూటమి నేతలే.. ఆధారాలు ఇదిగో
Advertisement
 