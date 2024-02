సోనూసూద్‌ కుటుంబానికి షాకిచ్చిన అజ్ఞాత వ్యక్తి

బాలీవుడ్‌ నటుడు సోనూసూద్‌కు ఓ అజ్ఞాత అభిమాని సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చారు. తాజాగా ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి ముంబైలోని ఒక రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాడు. అక్కడ వారందరితో కలిసి ఆయన భోజనం చేశాడు. తినడం అయ్యాక బిల్‌ చెల్లించాలని తన వద్దకు ఎవరూ రాలేదు. దీంతో సోనూసూద్‌ వెళ్లి బిల్లు ఎంత అయిందని అక్కడి సిబ్బందిని కోరాడు. దీంతో ఫుడ్‌ బిల్లు మొత్తం ఎవరో అజ్ఞాత వ్యక్తి చెల్లించాడని చెప్పారు.

రెస్టారెంట్‌ సిబ్బంది మాటలకు సోనూసూద్‌తో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆశ్బర్యపోయారు. ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తి సోనూసూద్‌కు ఇలా ఒక నోట్‌ కూడా రాసి ఉంచాడు. 'దేశం కోసం మీరు చేస్తున్న మంచి పనులకు నా తరపున చిన్న కృతజ్ఞత ఇది' అంటూ ఒక చిన్న కాగితంపై రాసి ఉంచాడు. తాజాగా ఈ విషయాన్ని సోనూ భాయ్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఇలా షేర్ చేశాడు. 'ఈ పని ఎవరు చేశారో నాకు తెలియదు.. కానీ, మా డిన్నర్‌ బిల్లు మొత్తం చ్లెలించి ఈ స్వీట్‌ నోట్‌ను వదిలేసి వెళ్లారు. నా హృదయాన్ని అతను గెలుచుకున్నాడు.' అంటూ సోనూ పేర్కొన్నాడు.

కొవిడ్‌ సమయంలో లాక్‌డౌన్ వల్ల చాలామంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడిన విషయం తెలిసిందే.. అప్పట్లో ఆయన పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు. ప్రస్తుతం కూడా నిస్వార్థ సేవాగుణంతో దేశవ్యాప్తంగా ఎందరో అభిమానులను ఆయన సంపాదించుకున్నాడు.

I don’t know who did this but someone paid for the entire bill of our dinner at a restaurant and left this sweet note .. Really touched by this gesture ❤️

Thank u buddy.

Means a lot ❤️🙏 pic.twitter.com/LpeznRoqBQ

— sonu sood (@SonuSood) February 22, 2024