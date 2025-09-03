 గెస్ట్‌ రోల్‌లో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌కే ఛాన్స్‌.. :శివకార్తికేయన్‌ | Sivakarthikeyan Prefers Jr NTR For A Guest Appearance In The Movie Madharaasi | Sakshi
Sivakarthikeyan: నా సినిమాలో గెస్ట్‌ రోల్‌లో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌..

Sep 3 2025 7:30 PM | Updated on Sep 3 2025 7:30 PM

Sivakarthikeyan Prefers Jr NTR For A Guest Appearance In The Movie Madharaasi

తమిళ స్టార్‌ హీరో శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ మదరాసి (Madarasi Movie). ఏఆర్‌ మురుగదాస్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో రుక్మిణి వసంత్‌ కథానాయికగా యాక్ట్‌ చేసింది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 5న విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో హీరోయిన్‌ రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి శివకార్తికేయన్‌ ప్రమోషన్స్‌కు హాజరయ్యాడు.

ఈ సందర్భంగా హీరోకు ఓ ప్రశ్న ఎదురైంది. మదరాసి మూవీలో గెస్ట్‌ రోల్‌ ఉన్నట్లయితే తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏ హీరోను పెట్టుకుంటారు? అని యాంకర్‌ సుమ అడిగింది. అందుకు శివకార్తికేయన్‌ ఓ క్షణం ఆలోచించి.. జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) అని బదులిచ్చాడు. మరోవైపు రుక్మిణి.. ఎన్టీఆర్‌- ప్రశాంత్‌ నీల్‌ మూవీ ప్రారంభమైందని తెలిపింది. ఇక మదరాసి విషయానికి వస్తే.. విద్యుత్‌ జమాల్, బిజు మీనన్, షబ్బీర్, విక్రాంత్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందించాడు.

ఎన్టీఆర్‌- ప్రశాంత్‌ నీల్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం డ్రాగన్‌(ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్‌). రుక్మిణి వసంత్‌ కథానాయికగా నటిస్తోంది. ప్రశాంత్‌ నీల్‌.. ‘కేజీఎఫ్‌’లో ‘కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్‌’, ‘సలార్‌’లో ఖాన్సార్‌ ప్రాంతాలు క్రియేట్‌ చేసినట్లు ‘డ్రాగన్‌’ మూవీలో కూడా ఓ కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ మూవీకి ఇంటర్‌నేషనల్‌ టచ్‌ ఉంటుందని భోగట్టా! గుల్షన్‌ కుమార్, భూషణ్‌ కుమార్, టీ–సిరీస్‌ ఫిల్మ్స్‌ సమర్పణలో కల్యాణ్‌రామ్, కొసరాజు హరికృష్ణ, నవీన్‌ యెర్నేని, రవిశంకర్‌ యలమంచిలి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది జూన్‌ 25న విడుదల కానుంది.

