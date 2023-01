నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ ‘పఠాన్‌’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని యశ్‌రాజ్‌ ఫిల్మ్స్‌ సంస్థ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించింది. దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ నేడు(జనవరి 25) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, పాటలు సినిమాపై భారీ హైప్‌ని క్రియేట్‌ చేశాయి.

ఈ సినిమాపై వచ్చిన వివాదాలు కూడా ప్రచారానికి తోడైయ్యాయి. దీంతో అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌లో ఈ సినిమా రికార్డు సృష్టించింది. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు విడుదలైన ఈ చిత్రం ఫస్ట్‌ షో డిపోయింది. దీంతో బుధవారం తెల్లవారుజామునుంచే ట్విటర్‌ ద్వారా ప్రేక్షకులు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ‘పఠాన్‌’కథేంటి? ఎలా ఉంది? తదితర విషయాలను ట్విటర్‌ ద్వారా చర్చిస్తున్నారు. వాటిపై ఓ లుక్కేయండి.

#PathaanReview INTERVAL

If u think u know the whole story by watching the trailer.. Just wanna tell u all .. U ARE TOTALLY WRONG!! Nothing revealed in the trailer!

1st half: Gripping.. Intense.. Thrilling

Keeps u hooked through out.. SRK is incredible 🔥#Pathaan #ShahRukhKhan

— Es͜͡ha (@Esha_SRK) January 25, 2023