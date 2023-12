బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ఖాన్‌, సక్సెస్‌ఫుల్‌ డైరెక్టర్‌ రాజ్‌కుమార్‌ హిరాణి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన మోస్ట్ అవెయిటింగ్ మూవీ ‘డంకీ’. జియో స్టూడియోస్‌, రెడ్ చిల్లీస్ ఎంట‌ర్‌టైన్మెంట్‌, రాజ్‌కుమార్ హిరాణి ఫిల్మ్స్ బ్యాన‌ర్స్‌ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో రాజ్ కుమార్ హిరాణి, గౌరి ఖాన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. బొమన్ ఇరానీ, తాప్సీ పన్ను, విక్కీ కౌశల్, విక్రమ్ కొచ్చార్, అనిల్ గ్రోవర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

పఠాన్‌, జవాన్‌ లాంటి బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్ల తర్వాత షారుఖ్‌ నటించిన చిత్రం కావడంతో మొదటి నుంచే డంకీ సినిమాపై భారీ హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(డిసెంబర్‌ 21) ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్‌తో పాటు పలు చోస్ట్‌ ఫస్ట్‌ డే ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తున్నారు. డంకీ కథేంటి? ఎలా ఉంది? షారుఖ్‌ ఖాతాలో హ్యాట్రిక్‌ హిట్‌ పడిందా లేదా? తదితర విషయాలు ఎక్స్‌(ట్విటర్‌) వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవోంటో చదివేయండి. ఇది కేలవం నెటిజన్ల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’ బాధ్యత వహించదు.

డంకీ చిత్రానికి ఎక్స్‌ లో మిక్స్‌డ్‌ రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. షారుక్‌ ఖాన్‌ ఖాతాలో మరో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ పడిందని కొంతమంది కామెంట్‌ చేస్తే.. యావరేజ్‌మూవీ అని.. భరించడం కష్టమని మరికొంత మంది కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. అయితే ఎక్స్‌లో నెగెటివ్‌ కంటే ఎక్కువగా పాజిటివ్‌ పోస్టులే కనిపిస్తున్నాయి. కామెడీ సినిమాకు బాగా ప్లస్‌ అయినట్లు తెలుస్తోంది. రాజ్‌ కుమార్‌ హిరాణి మరోసారి తనదైన స్క్రీన్‌ప్లేతో మాయ చేశాడని నెటిజన్స్‌ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

#Dunkireview Masterpiece

Rating ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5/5

Its an absolute masterpiece! The storytelling is captivating, the cinematography is stunning, and the performances are top-notch. This movie had me on the edge of my seat from start to finish.#Dunkireviews #SRK #ShahRuhkKhan pic.twitter.com/NoBdMF7FRc — komal nehta (@komalnehta) December 20, 2023

డంకీ..ఓ మాస్టర్‌ పీస్‌. కథ చెప్పిన విధానం చాలా బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ స్టన్నింగ్‌గా ఉంది. నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్‌ అద్భుతంగా ఉంది. సినిమా ప్రారంభం నుంచి ఎండింగ్‌ వరకు సీట్లకు త్తుకునపోయి చూస్తారు’అని కామెంట్‌ చేస్తూ ఓ నెటిజన్‌ 5/5 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు.

#DunkiReview Raju sir + SRKs = Another 1000 cr Mark my work...

What a movie man...Theater me bina rumaal aur tissue paper ke mat jana

⭐⭐⭐⭐⭐#Dunki #DunkiFirstDayFirstShow #RajkumarHirani #ShahRukhKhan pic.twitter.com/7TpZdfcsXB — AbRam Khan (@iAmDilshad07) December 21, 2023

షారుఖ్‌ ఖాన్‌ మరోసారి రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరబోతున్నాడు అని మరో నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

It’s a boring fare all together. SRK acting is big let down dialogue delivery is hard to bear. Hirani has delivered it’s worst ever Wait for movie to release on OTT #Dunki #DunkiReview — Thagudam (@Neninthe___) December 21, 2023

బోరింగ్‌ మూవీ. షారుక్‌ యాక్టింగ్‌ బాగున్నా.. డైలాగ్‌ డెలివరీ భరించడం కష్టం. హిరాణీ రాజ్‌కుమార్‌ నుంచి వచ్చిన పేలవమైన చిత్రమిది. ఓటీటీలో రిలీజ్‌ అయ్యేంతవరకు ఎదురుచూడడం బెటర్‌ అని ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

డంకీ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ కాదు.. మెగా బ్లాక్‌ బస్టర్‌ మూవీ. షారుక్‌ పాత్ర మీ మైండ్‌ని బ్లాంక్‌ చేస్తుంది. స్టోరీ అదిరిపోయింది. తప్పకుండా చూడండి. రూ. 1000 కోట్ల మూవీ అంటూ మరో నెటిజన్‌ 5/5 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు.

This movie is for Indian Aunties and Uncles who are settled abroad and would wish to come back home - India. Youth won’t relate to it. Watching SRK romance at this age looks creepy. He should retire now. Comedy is outdated #Dunki #DunkiReview pic.twitter.com/h2GnzpscAD — hello (@walterwhitezzz) December 20, 2023

#Dunki 5/5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Dunki is a fantastic blend of comedy and emotions. Shah Rukh Khan's performance is top-notch, delivering both laughs and heartfelt moments. The movie keeps you entertained throughout with its witty dialogues and touching storyline.#DunkiReview #Dunki #SRK — Nesgane (@nesgane) December 21, 2023

OneWordReview...#Dunki: DISAPPOINTING

Rating: ⭐️½#Dunki is an EPIC DISAPPOINTMENT… Just doesn’t meet the mammoth expectations… Director #RajkumarHirani had a dream cast and a massive budget on hand, but creates a HUGE MESS.#DunkiReview #ShahRukhKhan pic.twitter.com/KSFcnV5Jd3 — SANATAN THE BULL 🚩 (@being_nkm) December 21, 2023

Just finished the show. #Dunki is a cinematic gem, seamlessly blending laughter and tears. Overflowing with innocence, joy, emotions, and love, it serves as a powerful eye-opener. Shah Rukh Khan's stellar performance.

RKH showcases his genius. #DunkiReview ⭐⭐⭐⭐½ — yourweirdcrush X (@Yourweirdcrush1) December 21, 2023

#Dunki wish to be a Masterpiece 🔥 #RajkumarHirani is best in Story Telling so far and wish continue with #Dunki @iamsrk performance would be another memorable ☺️ for the #ShahRuhKhan lovers pic.twitter.com/6t6m93qHzg — Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) December 21, 2023