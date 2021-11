Samantha Wishes Her Co-Star Nayantara On Her Birthday: లేడీ సూపర్‌స్టార్‌ అంటూ ఫ్యాన్స్‌తో నీరాజనాలు అందుకుంటున్న స్టార్‌ హీరోయిన్‌ నయనతార ఈ రోజు (నవంబరు18) 37వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాలో ఆమెకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తున్నాయి. పలువురు సినీ ప్రముఖులు, సహా నటీనటులు నయన్‌కు బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఆమె ప్రియుడు కాబోయే భర్త , దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ నయన్‌ పుట్టిన రోజును గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేశాడు. స్పెషల్‌ పార్టీతో తన లేడీ లవ్‌ను సర్‌ప్రైజ్‌ చేశాడు.

ఈ నేపథ్యంలో నిన్న అర్థరాత్రి నుంచి చెన్నైలో నయన్‌ పుట్టిన రోజు సంబరాలు మొదలయ్యాయి. అర్థరాత్రి నయన్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేయించి బాణాసంచాలు పేలుస్తూ నానా హడావుడి చేశాడు విఘ్నేశ్‌. ఇదిలా ఉంటే కాబోయే భర్త డైరెక్షన్‌లో నయన్‌ ‘కాతువాకుల రెండు కాదల్‌’ అనే తమిళ మూవీ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి, సమంతలు కూడా లీడ్‌రోల్‌ పోషిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ సెట్‌లో కూడా నయనతార బర్త్‌డే సెలబ్రెషన్స్‌ జరిగాయి.

సమంత, విఘ్నేశ్‌ సమక్షంలో నయన్‌ కేక్‌ కట్‌ చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను సామ్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి. ఇందులో నయన్‌కు టైట్‌ హగ్‌ ఇస్తూ దిగింది సమంత. ఈ ఫొటోలను పంచుకుంటూ సామ్‌ తన పోస్ట్‌లో నయన్‌కు బర్త్‌డే శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఆమె చాలా ధైర్యవంతురాలని అంటూ ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపించింది. అంతేగాక ఆసక్తికర రీతిలో నయన్‌ గురించి క్యాప్షన్‌ ఇస్తూ రాసుకొచ్చింది. ఈ సందర్భంగా నయన్‌ ఆమె క్వీన్‌ అని పిలిచింది.