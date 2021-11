దర్శక ధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తోన్న చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌(రౌద్రం.. రణం.. రుధిరం). యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌లు హీరోలుగా వస్తోన్న ఈ మూవీని భారీ బడ్జెట్‏తో డీవీవీ ఎంటర్‏టైన్మెంట్స్.. పెన్ స్టూడియోస్.. లైకా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. దాదాపు షూటింగ్‌ను పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా జనవరి 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్‌లో భాగంగా మేకర్స్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి ఒక్కొ అప్‌డేట్‌ వదులుతున్నారు. ఇవాళ ఈ మూవీ నుంచి మాస్‌ అంథం పేరుతో చిత్ర బృందం సెకండ్‌ ఫుల్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌ను రిలీజ్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

‘నాటు నాటు’ అంటూ సాగే ఈ పాట ప్రేక్షకులతో పాటు సినీ సెలబ్రెటీలను సైతం ఆకట్టుకుంటోంది. చరణ్‌, తారక్‌లు మాస్‌ స్టెప్పులతో ఉర్రుతలుగించారు. వారి డ్యాన్స్‌కు ఫ్యాన్స్‌ అంతా ఫిదా అవుతున్నారు. దీంతో ఈ పాటపై పలువురు టాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌తో పాటు డైరెక్టర్లు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ స్పందనను తెలుపుతున్నారు. అలాగే సమంత సైతం ఈ సాంగ్‌పై స్పందించారు. ఈ పాటలోని ఓ క్లిప్‌ను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీలో షేర్‌ చేస్తూ.. మెంటల్‌ అంటూ కామెంట్‌ చేశారు. అంతలా ఈ పాటకు తను ఫిదా అయినట్లు సామ్‌ చెప్పకనే చెప్పారు. ఇక సమంతతో పాటు పలువురు సినీ డైరెక్టర్లు సైతం ఈ పాటపై కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

ఈ పాటకు థియేటర్లలో విస్పోటనం ఖాయం అంటూ దర్శకుడు మలినేని గోపీచంద్ కామెంట్ చేయగా.. ‘ఇది ఊరనాటు’ అంటూ అనిల్ రావిపూడి ప్రశంసించాడు. మరో యువ దర్శకుడు బాబీ ‘వాట్ ఏ ఊరనాటు సాంగ్ దిస్ ఈజ్!’ అని పోస్ట్ చేశాడు. హాస్యనటుడు శ్రీనివాసరెడ్డి, ‘నాటు’కు పోయింది పాట! అంటూ కవితాత్మకంగా చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక హీరో సిద్ధార్థ్‌ కూడా ఈ పాటపై తన స్పందనను తెలిపాడు. సిద్ధార్థ్‌ ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘ఎగ్జైయిట్‌మెంట్‌ను ఆపుకోలేకపోతున్నా. ఇండియన్‌ సినిమాలో గొప్ప డ్యాన్సర్లైయిన రామ్‌చరణ్‌, తారక్‌లు కలిసి మంటపెట్టెస్తున్నారు. ఇక ఈ పాటకు థియేటర్లో ఇక అరుపలే.. ఇదే రాజమౌళి మ్యాజిక్‌’ అంటూ సిద్ధార్థ్‌ ట్వీట్‌ రాసుకొచ్చాడు.

Can't control my excitement.. India's finest dancers @tarak9999 and @AlwaysRamCharan setting the screen on fire. Theaters will roar! Just @ssrajamouli things. @mmkeeravaani garu rampage! Mind = Blown.https://t.co/vZAq0fl2Fu

— Siddharth (@Actor_Siddharth) November 10, 2021