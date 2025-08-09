 కనకావతి | Rukmini Vasanth first look as Kanakavathi from Rishab Shetty Kantara: Chapter 1 released | Sakshi
Rukmini Vasanth first look as Kanakavathi from Rishab Shetty Kantara: Chapter 1 released

వరమహాలక్ష్మి పండగ సందర్భంగా కనకావతిగా కనిపించారు రుక్ష్మిణి వసంత్‌. రిషబ్‌ శెట్టి హీరోగా నటించి, దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘కాంతార: చాప్టర్‌1’. ఈ చిత్రంలో కనకావతి పాత్రలో హీరోయిన్‌ రుక్మిణీ వసంత్‌ నటించినట్లుగా వెల్లడించి, ఆమె ఫస్ట్‌ లుక్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

హోంబలే ఫిలిమ్స్‌పై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా, కన్నడ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, హిందీ, బెంగాలీ, ఇంగ్లిష్‌ భాషల్లో అక్టోబరు 2న విడుదల కానుంది. ఇక రిషబ్‌ శెట్టి హీరోగా నటించి, దర్శకత్వం వహించిన బ్లాక్‌బస్టర్‌ చిత్రం ‘కాంతార’ (2022)కు ప్రీక్వెల్‌గా ‘కాంతార: చాప్టర్‌ 1’ రూపొందిన సంగతి తెలిసిందే.  
 

