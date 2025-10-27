 'మాయకర'గా రిషబ్‌ శెట్టి.. మేకప్‌ కోసం అన్ని గంటలా! (మేకింగ్‌ వీడియో) | Rishab Shetty Makeover Of Mayakara For Kantara Chapter 1 Movie, Watch Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'మాయకర'గా రిషబ్‌ శెట్టి.. మేకప్‌ కోసం అన్ని గంటలా! (మేకింగ్‌ వీడియో)

Oct 27 2025 9:08 AM | Updated on Oct 27 2025 10:09 AM

Rishab Shetty Making of Mayakara for Kantara Chapter 1

‘కాంతార చాప్టర్‌ 1’ (Kantara Chapter 1) ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 800 కోట్లకు పైగానే కలెక్షన్స్‌ రాబట్టి రికార్డ్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. కాంతార మూవీకి ప్రీక్వెల్‌గా స్వీయ దర్శకత్వంలో రిషబ్‌శెట్టి (Rishab Shetty) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రమిది. ఈ మూవీలోని యాక్షన్‌ సీన్స్‌ కోసం  డూప్‌ ఉపయోగించకుండా రిషబ్‌ రిస్క్‌ చేశారని తెలిసిందే. 

ఈ మూవీకి ఎంతో కీలకమైన పాత్ర 'మాయకర'గా కూడా రిషబ్‌నే నటించారని ఒక మేకింగ్‌ వీడియోతో చిత్ర యూనిట్‌ పంచుకుంది. 'మాయకర' పాత్ర మేకప్‌ కోసం ఆయన పడిన శ్రమ ఎలాంటిదో చూపించారు. కేవలం మేకప్‌ కోసమే ఆరు గంటల పాటు శ్రమ పడాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. ఉదయం షూటింగ్‌ ఉందంటే అర్ధరాత్రి 12:30 నుంచే రిషబ్‌ మేకప్‌ పనులు మొదలౌతాయని పేర్కొన్నారు.  మాయకర పాత్ర కోసం ఆయన చాలా శ్రమించడం వల్లనే తెరపై గుర్తించలేనంతగా మనకు కనిపించారని చెప్పొచ్చు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 