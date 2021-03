మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ నేటితో 36వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్నాడు. మార్చి 27న చెర్రి బర్త్‌డే సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులు, నటీనటులు, అభిమనుల నుంచి సోషల్‌ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా జూనీయర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్’ చిత్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజుగా బానం విసురుతున్న చెర్రి లుక్‌ను తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు.

‘ధైర్యవంతుడు, నిజాయితీపరుడు, నీతిమంతుడు.. అతడే నా సోదరుడు రామ్‌చరణ్‌’ అంటూ విష్‌ చేశాడు. అలాగే ఈ చిట్టిబాబు హీరోయిన్‌ అక్కినేని వారి కోడలు సమంత కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. స్టైలిష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కూడా హ్యాపీ బర్త్‌డే మై స్వీట్‌ బ్రదర్‌ అంటూ బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపాడు. అంతేగాక బుట్ట బొమ్మ పూజ హెగ్డె, యాంకర్‌ అనసూయతో పలువురు చెర్రి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Many many happy returns of the day to my sweetest brother @AlwaysRamCharan #HBDRamCharan pic.twitter.com/97BxxOfO6E

— Allu Arjun (@alluarjun) March 27, 2021