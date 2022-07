Rahul Khanna Naked Photo Goes Viral: ప్రముఖ నటుడు, మాజీ కేంద్రమంత్రి వినోద్ ఖన్నా బాలీవుడ్‌లో విలన్‌ పాత్రల్లో మెప్పించారు. అంతేకాకుండా హీరోలకు సరిసమానమైన పారితోషికం తీసుకున్న యాక్టర్‌గా గుర్తింపు పొందారు. అయితే వినోద్‌ ఖన్నాకు ఉన్నంత పాపులారిటీ ఆయన పెద్ద కుమారుడు రాహుల్‌ ఖన్నాకు లేదు. లైమ్‌లైట్‌కు దూరంగా ఉండే రాహుల్ ఖన్నా నటుడితోపాటు రచయిత కూడా. బయటకు ఎక్కవ రాకుండా ప్రైవెసీ మెయింటేన్‌ చేసే రాహుల్‌ ఖన్నా తాజాగా పెట్టిన పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో రచ్చ చేసింది.

రాహుల్ ఖన్నా ఒంటిపై దుస్తులు లేకుండా సోఫాలో కూర్చున్న పిక్‌ను ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఈ ఫొటోలో రాహుల్‌ బట్టలు లేకుండా ఒక దిండును అడ్డుగా పెట్టుకుని నగ్నంగా దర్శనమిచ్చాడు. ఈ పోస్ట్‌కు 'నేను ఇప్పటివరకు చాలా రహస్యంగా ఉంచాను. కానీ ఇక దాన్ని బయటపెట్టే సమయం వచ్చింది. నేను రివీల్‌ చేసే అతిపెద్ద విషయం కోసం వేచి ఉండండి' అని రాసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ పిక్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. అయితే ఈ ఫొటో చూసిన నెటిజన్లు విమర్శలతో దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. 'ఇలాంటి పబ్లిక్‌ డోమైన్‌లో అలాంటి ఛండాలమైన పనులు చేయకు', 'ఎలాంటి మనుషులు అబ్బా. అర్థనగ్నంగా కనిపిస్తూ ఏదో సాధించినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు', 'ఇలా అర్థనగ్నంగా ఫోజులివ్వడం ఓకే అయితే సిగ్గు పడాల్సిన అవసరం ఏముంది. ఇక అన్ని బహిరంగంగానే చేయండి' అంటూ తిట్టిపోస్తున్నారు.

So, there’s something I’ve been keeping under wraps—but it’s now time to share! Join me tomorrow for the big reveal? 🎁 pic.twitter.com/8AOD90ZugF

— Rahul Khanna (@R_Khanna) July 17, 2022