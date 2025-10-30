 ప్రశాంత్‌ వర్మ సినిమా.. 'మహాకాళి'గా భూమి శెట్టి | Prasanth Varma Mahakali Movie Bhoomi Shetty First Look Poster Went Viral On Social Media | Sakshi
ప్రశాంత్‌ వర్మ సినిమా.. 'మహాకాళి'గా భూమి శెట్టి

Oct 30 2025 11:08 AM | Updated on Oct 30 2025 11:21 AM

Prasanth Varma movie mahakali first look of bhoomi shetty

టాలీవుడ్దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ వర్మ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌ (పీవీసీయూ)లో భాగంగా వస్తున్న మహాకాళి పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. మహాకాళి పాత్రలో కనిపించనున్న కన్నడ నటి ‘భూమి శెట్టి’ ఫస్ట్లుక్ను తన సోషల్మీడియా ద్వారా షేర్చేశారు. ప్రశాంత్‌ వర్మ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌లో వచ్చిన తొలి సినిమా ‘హనుమాన్‌’ భారీ విజయం అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, ‘మహాకాళి’  ఫీమేల్‌ సూపర్‌ హీరో సినిమాగా రానుంది.   ప్రాజెక్ట్కు ప్రశాంత్‌ వర్మ కథ అందిస్తున్నారు.

పూజ అపర్ణ కొల్లూరు దర్శకత్వం వస్తున్న మహాకాళి.. బెంగాల్‌ ప్రాంతంలో జరిగే కథగా ఉంటుంది. పాన్ఇండియా రేంజ్లో రానున్న మూవీకి స్మరణ్‌ సాయి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో శుక్రాచార్యుడిగా అక్షయ్‌ ఖన్నా నటించబోతున్నాడు. కన్నడకు చెందిన భూమి శెట్టికి తెలుగులో ఇది రెండో సినిమా.. కింగ్డమ్‌లో సత్యదేవ్‌ సతీమణి  గౌరి పాత్రలో కనిపించిన విషయం తెలిసిందే. సోషల్మీడియాలో పాపులర్అయిన ఆమెకు మూవీ ఛాన్స్రావడానికి ప్రధాన కారణం ఆమె స్కిన్టోన్అని తెలుపుతున్నారు. పాత్రకు సరిగ్గా సరిపోయేలా ఉండటంతోమహాకాళి’ కోసం తీసుకున్నారట.

