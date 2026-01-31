 'ప్రేమికుల దినోత్సవం' నాడు ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ సినిమా | Pradeep Ranganathan LIK MOVIE Will RELEASE ON Valentine's Day | Sakshi
'ప్రేమికుల దినోత్సవం' నాడు ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ సినిమా

Jan 31 2026 3:25 PM | Updated on Jan 31 2026 3:31 PM

Pradeep Ranganathan LIK MOVIE Will RELEASE ON Valentine's Day

నటుడు, దర్శకుడు ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ కథానాయకుడు నటించిన తాజా చిత్రం ఎల్‌ ఐ కే (లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ). ఈయన ఇప్పటి వరకు నటించిన చిత్రాలన్నీ ఒకదానికి మించి ఒకటి సంచలన విజయాలు సాధించాయనేది తెలిసిందే. ఇటీవల విడుదలైన డ్యూడ్‌ చిత్రం తమిళం, తెలుగు భాషల్లో మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. కాగా ఈ చిత్రంతోపాటు ప్రారంభమైన మరో చిత్రమే ఎల్‌ఐకే. కృతిశెట్టి నాయకిగా నటించిన ఇందులో ఎస్‌జే సూర్య, సీమాన్‌ ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.  సెవెన్‌ స్క్రీన్స్‌ స్టూడియో, రౌడీ పిక్చర్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ మూవీని దర్శకుడు విఘ్నేష్‌ శివణ్‌ తెరకెక్కించారు.అనిరుధ్‌ సంగీతాన్ని అందించారు. 

అయితే, ముందుగా ఈ చిత్రాన్ని గత దీపావళి సందర్భంగా విడుదల చేస్తున్నట్లు  నిర్మాతల వర్గం ప్రకటించింది. కానీ, అదే సమయంలో ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ నటించిన డ్యూడ్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించడంతో ఎల్‌ఐకే చిత్ర విడుదలను వాయిదా వేశారు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 12 లేదా 13వ తేదీన విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉందన్నది గమనార్హం. ఫాంటసీ లవ్‌ కథాంశంతో  రూపొందిన ఈ చిత్ర షూటింగ్‌ను మలేషియా, సింగపూర్‌లో అధిక భాగాన్ని చిత్రీకరించినట్లు  యూనిట్‌ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా వరుస విజయాలతో జోరుపై ఉన్న నటుడు ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం కావడంతో ఈ చిత్రంపైన మంచి అంచనాలే నెలకొంటున్నాయి.

