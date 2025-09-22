 'ఓజీ' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ | Pawan Kalyan Og Movie Trailer | Sakshi
OG Trailer: 'ఓజీ' ట్రైలర్ వచ్చేసింది

Sep 22 2025 2:27 PM | Updated on Sep 22 2025 2:52 PM

Pawan Kalyan Og Movie Trailer

పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'ఓజీ'. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ఈ గురువారమే(సెప్టెంబర్ 25) థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇప్పటికే ప్రమోషన్ల రూపంలో పాటలు, స్టిల్స్ వదిలారు. హైదరాబాద్‌లో ఆదివారం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ కూడా చేశారు. ఆ కార్యక్రమంలో ట్రైలర్ ప్లే చేశారు గానీ బయటకు మాత్రం వదల్లేదు. ఇప్పుడు పనంతా పూర్తవడంతో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి ఏకంగా 27 సినిమాలు)

ట్రైలర్ చూస్తుంటే ముందునుంచి చెప్పినట్లే యాక్షన్‌ కనిపిస్తోంది. తమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇమ్రాన్ హష్మీ ప్రెజెన్స్ బాగుంది. ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రియారెడ్డి, ప్రియాంక మోహన్ తదితరుల సీన్స్ కూడా ట్రైలర్‪‌లో చూపించారు. 

(ఇదీ చదవండి: 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' ట్రైలర్ రిలీజ్)

