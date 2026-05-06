 ఎట్టకేలకు కొత్త సినిమా మొదలుపెట్టిన నితిన్ | Nithiin New Movie Launch And Full Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nithiin New Movie: ఏడాది గ్యాప్ తర్వాత కొత్త మూవీ లాంచ్

May 6 2026 2:44 PM | Updated on May 6 2026 2:59 PM

Nithiin New Movie Launch And Full Details

2020లో వచ్చిన 'భీష్మ' తర్వాత సినిమాలైతే చేస్తున్నాడు గానీ హిట్ అనేది నితిన్‌కి దక్కట్లేదు. గతేడాది వచ్చిన 'తమ్ముడు' మూవీ ఘోరమైన డిజాస్టర్ అయ్యేసరికి లాంగ్ గ్యాప్ తీసుకున్న ఈ హీరో.. ఎట్టకేలకు కొత్త చిత్రాన్ని అధికారికంగా లాంచ్ చేశాడు. బుధవారం ఉదయం హైదరాబాద్‌లో పూజా కార్యక్రమంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది.

(ఇదీ చదవండి: నేరుగా ఓటీటీలోకి జ్యోతిక కోర్ట్ రూమ్ సినిమా)

సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంస్థ ఈ సినిమాని నిర్మిస్తుండగా.. నారి-సోము దర్శకులుగా పరిచయమవుతున్నారు. నితిన్ సరసన రితికా నాయక్ హీరోయిన్‌గా చేస్తోంది. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతమందిస్తున్నాడు. ఈ నెల రెండో వారం నుంచి షూటింగ్ మొదలవనుందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: మృణాల్ ఠాకుర్‌కి ఊహించని అవకాశం?)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్ డే బ్యూటీ.. అందాల భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 2

'టీవీకే' విజయ్‌ని ఇలా ఎప్పుడూ చూసుండరు (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుపతి గంగమ్మ జాతర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాకుళం : అంగరంగ వైభవంగా భద్రమహంకాళి అనుపు ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : నెహ్రూ జూ పార్క్... ‘జూ’లకాలాటలలో పులి (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress Backs Vijay's TVK To Form Government In Tamil Nadu 1
Video_icon

TVK విజయ్ కు కాంగ్రెస్ మద్దతు
Vaibhav Suryavanshi Better Than Pant 2
Video_icon

వాడికి 50 కోట్లు ఇస్తే వంటిచెతొ గెలిపిస్తాడు, పంత్ ను దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్న ఫాన్స్
KSR Comment On TVK Vijay Victory & Janasena Pawan Kalyan 3
Video_icon

విజయలో ఉన్నదేంటి..? పవన్ లో లేనిదేంటి..?
KTR Slamps Revanth reddy Over Speech On Farmers ‪ 4
Video_icon

లైవ్ లో రేవంత్ పరువు తీసిన కేటీఆర్
Rachamallu Siva Prasad Reddy Warning to TDP Praveen Kumar Reddy 5
Video_icon

నా కూతురు కోసం నువ్వు మాట్లాడావు కాబట్టి చెప్తున్నా..
Advertisement
 