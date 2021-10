సూపర్‌స్టార్ మహేశ్‌ బాబు పరశురాం దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న సినిమా ‘సర్కారు వారి పాట’. మహేశ్‌ సరసన కీర్తి సురేశ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, 14 రీల్స్ ప్లస్, జీ మహేష్ బాబు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ స్పెయిన్‌లో జరుగుతుంది.

ఆ సినిమాకు సంబంధించి ఎస్‌.ఎస్‌ తమన్‌ అభిమానులకు క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చాడు. రీసెంట్‌గా ఈ మూవీ మ్యూజిక్‌ కంపోజిషన్‌ పూర్తి అయినట్లు తమన్‌ పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు మహేశ్‌తో తీసుకున్న ఫోటోను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఇందులో సూపర్‌ స్టైలిష్‌గా మహేష్‌ ఉన్నారు. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 13న ప్రేక్షకుల ఈ సినిమా ముందుకు రానుంది.

Here We Complete the Compositions of Our Very Own #Superstar’s #SarkaruVaariPaata Here is Our #Superstar Shining @urstrulyMahesh gaaru 💥❤️ #SarkaruVaariPaataMusic 🎵🎧 pic.twitter.com/C6Tp63P2uC

— thaman S (@MusicThaman) October 22, 2021