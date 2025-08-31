 'అల్లు అరవింద్‌కు ఫోన్‌ చేస్తే వెంటనే ఓకే చెప్పారు' మెగాస్టార్ చిరంజీవి | Megastar Chiranjeevi Reveals Eye Donation of Allu Kanakaratnam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Megastar Chiranjeevi: 'అల్లు అరవింద్‌కు ఫోన్‌ చేస్తే వెంటనే ఒప్పుకున్నారు'.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Aug 31 2025 10:40 AM | Updated on Aug 31 2025 11:50 AM

Megastar Chiranjeevi Reveals Eye Donation of Allu Kanakaratnam

ప్రముఖ టాలీవుడ్ సినీ నిర్మాత అల్లు అరవింద్మాతృమూర్తి, అల్లు అర్జున్నానమ్మ కనకరత్నం వృద్ధాప్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు. శనివారం తెల్లవారుజామున ఆమె మరణించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు. విషయం తెలుసుకున్న ముంబయి నుంచి హైదరాబాద్చేరుకుని ఆమె అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నారు. రామ్ చరణ్ సైతం మైసూర్లో నుంచి నగరానికి వచ్చేశారు. శనివారం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో అల్లు కనకరత్నమ్మ అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.

అయితే తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అత్తమ్మ కనకరత్నం గురించి ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. ఆమె బతికి ఉన్నప్పుడే తన కళ్లు దానం చేయాలని మాతో చెప్పిందని మెగాస్టార్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చి వెంటనే ఐ బ్యాంక్‌కు ఫోన్‌ చేసి కళ్లను దానం చేశామని వెల్లడించారు. ఈవెంట్కు హాజరైన చిరంజీవి విషయాన్ని తెలిపారు.

మెగాస్టార్ మాట్లాడుతూ..'తెల్లవారుజామున రెండున్నర గంటలకు ఆమె లేరని వార్త తెలిసింది. అరవింద్ అప్పటికే బెంగళూరులో ఉన్నారు. నేనే అక్కడికి ముందు వెళ్లాను. ఆమె చెప్పిన మాటలు నాకు గుర్తొచ్చి.. మూడు గంటల సమయంలో ఐ‌ బ్యాంక్కు ఫోన్ చేశా. డొనేషన్కు ఏర్పాటు చేయమన్నా. విషయాన్ని బెంగళూరులో ఉన్న అల్లు అరవింద్కు ఫోన్ చెప్పాను. ఆయన వెంటనే ఓకే చెప్పారని' అన్నారు. ఆమె నేత్ర దానం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందని మెగాస్టార్ పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 3

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)

Video

View all
TDP MLA Chintamaneni Prabhakar Rowdyism On Farmers 1
Video_icon

మితిమీరిన చింతమనేని అరాచకాలు.. తన పక్క పొలం రైతుపై బూతు పురాణం..
Mahesh Babu Niece Bharathi Ghattamaneni Debut Fix 2
Video_icon

హీరోయిన్ గా మహేష్ కూతురు ఎంట్రీ..!
Nagarjuna Eyes Epic Action Movies Like Troy And Bahubali 3
Video_icon

నా డ్రీమ్ రోల్ ఇదే..! బాహుబలిలో ఛాన్స్..!
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 30 August 2025 4
Video_icon

పెచ్చుల నాటకం.. సిగ్గు.. సిగ్గు
Revanth Reddy Comments On Gangula Kamalakar In Assembly 5
Video_icon

అసెంబ్లీలో BRS నేతల తీరుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫైర్
Advertisement
 