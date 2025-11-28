పసుపు చీరలో అందాల బొమ్మలా మీనాక్షి
మోడ్రన్ డ్రస్లో అదరగొట్టేస్తున్న శోభిత
చీరలో నవ్వుతూ మెరిసిపోతున్న అనుపమ
భర్తతో కలిసి మాల్దీవులు ట్రిప్లో మేఘా ఆకాశ్
ఫ్యామిలీతో కలిసి చిల్ అయిపోతున్న రాశీఖన్నా
మేకప్ లేకుండా కలువ పూలతో యాంకర్ రష్మీ
Nov 28 2025 6:52 PM | Updated on Nov 28 2025 6:52 PM
పసుపు చీరలో అందాల బొమ్మలా మీనాక్షి
మోడ్రన్ డ్రస్లో అదరగొట్టేస్తున్న శోభిత
చీరలో నవ్వుతూ మెరిసిపోతున్న అనుపమ
భర్తతో కలిసి మాల్దీవులు ట్రిప్లో మేఘా ఆకాశ్
ఫ్యామిలీతో కలిసి చిల్ అయిపోతున్న రాశీఖన్నా
మేకప్ లేకుండా కలువ పూలతో యాంకర్ రష్మీ