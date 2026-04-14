Sakshi News home page

Trending News:

Malayalam Movie OTT: ఓటీటీలో మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Apr 14 2026 4:51 PM | Updated on Apr 14 2026 5:06 PM

Malayalam Movie Sambhavam Adhyayam Onnu ott Streaming from this night

ఓటీటీకి మరో మలయాళ క్రైమ్‌ అండ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ రానుంది.  మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను మూవీ ఈ అర్ధరాత్రి నుంచే అందుబాటులోకి రానుంది. జీతూ సతీషన్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ ప్రియులను అలరించనుంది. ఈ రోజు అర్ధరాత్రి నుంచే జియో హాట్‌స్టార్‌ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. 

థియేటర్లలో కేవలం మలయాళంలోనే రిలీజైన ఈ సినిమా.. ఓటీటీలో తెలుగు, త‌మిళం, క‌న్న‌డ‌, హిందీ భాష‌ల్లోనూ అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని టైమ్‌లూప్ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కించారు.  తాజాగా ఓటీటీ ప్రియులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. కాగా.. ఈ మూవీలో అస్క‌ర్ అలీ, వినీత్ కుమార్‌, అస్సిమ్ జ‌మాల్‌, సిద్ధార్థ్ భ‌ర‌త్ కీలక పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. మార్చి  మొదటివారంలో మలయాళంలో విడుదలై సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ మిస్ట‌రీ హార‌ర్‌కు తోడు టైమ్ ట్రావెల్ పాయింట్‌ కథతో తీర్చిదిద్దడంతో ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు. 

 

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 