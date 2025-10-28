 'రవితేజ మూవీ నా తమ్ముడికి టర్నింగ్‌ పాయింట్'.. కోలీవుడ్ హీరో సూర్య | Actor Suriya Full Speech Highlights In Ravi Teja Mass Jatara Movie Pre Release Event, Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Ravi Teja Mass Jathara:‍ 'రవితేజ సినిమానే కార్తీ కెరీర్‌లో టర్నింగ్ పాయింట్'

Oct 28 2025 10:15 PM | Updated on Oct 29 2025 11:49 AM

Kollywood Hero Suriya Comments On Ravi Teja Mass Jathara Event

మాస్ మహారాజా రవితేజ మరో ఫుల్‌ యాక్షన్‌ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్నారు. ఆయన నటించిన మాస్ జాతర శుక్రవారం థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇప్పటికే ట్రైలర్రిలీజ్చేయగా.. రవితేజ యాక్షన్‌, డైలాగ్మాస్ ఆడియన్స్ను అలరిస్తున్నాయి. ఈ మూవీని భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించారు. ధమాకా లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ తర్వాత శ్రీలీల మరోసారి రవితేజ సరసన కనిపించనుంది. ఈ మూవీ కోసం మాస్‌ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ మూవీలో నవీన్ చంద్ర కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

రిలీజ్కు మరో మూడు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉండడంతో ప్రమోషన్స్తో బిజీగా ఉన్నారు మేకర్స్. నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్నిర్వహించారు. ఈవెంట్కు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈవెంట్లో పాల్గొన్న హీరోయిన్శ్రీలీల తన డ్యాన్స్తో మరోసారి ఆడియన్స్ను అలరించింది. రవితేజతో కలిపి స్టెప్పులతో అదరగొట్టేసింది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హీరో సూర్య ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు.

హీరో సూర్య మాట్లాడుతూ..' రవితేజకు నేను కూడా అభిమానినే. ఇది నాకు ఫ్యాన్భాయ్మూమెంట్. ఆయన ఎనర్జీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. రవితేజ నటనకు బిగ్ ఫ్యాన్నేను. తమిళంలోనూ రవితేజ సినిమాలకు అద్భుతమైన క్రేజ్ఉంది. విక్రమార్కుడు మూవీ కార్తీ కెరీర్‌లో బిగ్ టర్నింగ్‌ పాయింట్. మాస్జాతర సూపర్హిట్కావాలని కోరుకుంటున్నా. మూవీలో నటించిన అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్‌. డైరెక్టర్భానుకల నిజం కావాలి. ఈనెల 31 మరో బ్లాక్బస్టర్చూడబోతున్నాం' అని అన్నారు. కాగా.. రవితేజ, శ్రీలీల జంటగా వస్తోన్న మాస్ జాతర అక్టోబర్‌ 31 ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

 

 

 

