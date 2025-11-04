 కమల్‌ హాసన్‌ బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. హిట్‌ సినిమా రీరిలీజ్‌ | Kamal Haasan Birthday Treat: ‘Vikram’ Re-release on November 7 in Telugu States | Sakshi
కమల్‌ హాసన్‌ బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. హిట్‌ సినిమా రీరిలీజ్‌

Nov 4 2025 12:31 PM | Updated on Nov 4 2025 12:53 PM

Kamal Haasan Birthday special Movie Re Release Details

కోలీవుడ్నటుడు కమల్ హాసన్పుట్టినరోజు సందర్బంగా ఫ్యాన్స్కు కానుక ఇవ్వనున్నారు. నవంబర్‌ 7 ఆయన బర్త్డే సందర్బంగా విక్రమ్సినిమా రీరిలీజ్కానుంది. 2022లో విడుదలైన చిత్రం బాక్సాఫీస్వద్ద భారీ విజయం అందుకుంది. దాదాపు అయిదు భాషల్లో సత్తా చాటింది. తమిళనాడులో కలెక్షన్లపరంగా అనేక రికార్డ్లను తిరగరాసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా సుమారు రూ. 400కోట్లు పైగా వసూలు చేసి కమల్‌ కెరీర్‌లోనే భారీగా వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు మరోసారి థియేటర్లోకి విక్రమ్రానున్నడంతో ఫ్యాన్స్పోస్టులు పెడుతున్నారు.

లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వం వహించిన విక్రమ్లో కమల్‌కు దీటుగా విజయ్‌ సేతుపతి(Vijay sethupathi), ఫహద్‌ ఫాజిల్‌(Fahadh Faasil) కీలక పాత్రల్లో మెప్పించారు. సినిమా చివర్లో రోలెక్స్‌గా సూర్య మెరుపులు అదరగొట్టేశారు. అయితే, కమల్బర్త్డే సందర్భంగా విక్రమ్స్పెషల్షోలు వేస్తున్నట్లు మేకర్స్ప్రకటించారు. క్రమంలో ఇప్పటికే హైదరాబాద్లోని విమల్‌ (మైత్రీ మూవీస్‌) థియేటర్ఒక పోస్టర్షేర్చేసింది. ఆపై ఆర్టీసీ క్రాస్రోడలో ఉన్న సంధ్యలో కూడా విక్రమ్షో ఉండనుంది. విజయవాడ అలంకార్‌, వైజాగ్సంగం థియేటర్స్కు సంబంధించి ఇప్పటికే టికెట్లు ఓపెన్అయ్యాయి.

