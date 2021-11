హాలీవుడ్ హీరోని బెదిరించిన అమెజాన్‌ అధినేత.. ట్వీట్ వైరల్

అమెజాన్‌ అధినేత జెఫ్‌ బెజోస్ ఇటీవల హాలీవుడ్‌ హీరో లియోనార్డో డికాప్రియోను ఓ కార్యక్రమంలో కలిశారు. ఆ కార్యక్రమంలో తన ప్రియురాలు, డికాప్రియోకు సంబంధించిన ఓ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారడంతో జెఫ్‌ బెజోస్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. అయితే ఇదంతా సరదాకే.

అసలు సంగతి ఏంటంటే.. గత శనివారం అమెరికాలోని లాస్‌ఏంజెల్స్‌లో జరిగిన లాక్మే ఆర్ట్‌+ఫిల్మ్‌ గాలా ఈవెంట్ కి అమెజాన్‌ అధినేత తన ప్రియురాలు లారెన్‌ సాంచెజ్‌తో కలిసి హాజరయ్యారు. అదే వేడుకకు డికాప్రియో కూడా వచ్చారు. ఆ కార్యక్రమంలో డికాప్రియో, లారెన్‌ సాంచెజ్‌ కాసేపు ఏదో విషయమై సంభాషించుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దీంతో ఈ వీడియో పై బెజోస్‌ ఫన్నీగా స్పందిస్తూ ట్వీట్ చేశారు.

అందులో.. ‘ప్రమాదం! ఏటవాలుగా ఉన్న కొండ ప్రాంతం’ అని హెచ్చరిక బోర్డును పట్టుకొని చొక్కా లేకుండా తాను దిగిన ఓ ఫొటోను ఆ వీడియోకు జత చేస్తూ.. ‘లియో ఇక్కడకు రా.. నీకొకటి చూపించాలి’ అంటూ బెజోస్‌ ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరలయ్యింది. ఇప్పటికే దానిని 17 మిలియన్ల వ్యూస్ రాగా, 1.4 లక్షల లైకులు వచ్చాయి. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021