Sakshi News home page

Trending News:

Apr 13 2026 12:25 PM | Updated on Apr 13 2026 12:26 PM

గోపీచంద్‌  హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా టైటిల్‌ను తాజాగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ఒక గ్లింప్స్‌తో మేకర్స్‌ షేర్‌ చేశారు. దర్శకుడు   సంకల్ప్‌రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘భరతవర్ష’ (BharataVarsha) అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు. ఒక యోధుడి శూరత్వం ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో చూపేందుకు గోపీచంద్‌ పవర్‌ఫుల్‌ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో ఆయనకు జోడీగా  రీతూ వర్మ నటిస్తున్నారు. ఒక గిరిజన యువతిగా ఆమె నటిస్తున్నారు. గోపీచంద్‌ కెరీర్‌లోని ఈ 33వ సినిమాను పవన్‌కుమార్‌ సమర్పణలో శ్రీనివాసా సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఆట.. SRH vs RR ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

‘డెకాయిట్‌’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కరీనకపూర్‌ రాజసం ఉట్టిపడేలా కుర్తాసెట్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌..!

Video

View all
AP IIIT Nuzvid Students Problems 1
Video_icon

విద్యార్థులకు ప్రేమ కవితలు పంపుతున్న ట్రిపుల్‌ ఐటీ అధ్యాపకులు
US President Donald Trump Comments Pope Leo XIV 2
Video_icon

పొప్ పై విరుచుకుపడ్డ డోనాల్డ్ ట్రంప్
Singer Mangli Files Complaint Against Advocate Singapogu Subbu 3
Video_icon

అతనికి శ్రీముఖి అంటే క్రష్.. ఫేమ్ కోసమే ఇందంతా ..!
Garam Garam Varthalu Bride In A bullock Cart 4
Video_icon

ఎడ్ల బండిలో పెండ్లి పిల్ల
Big Shock To Investors Indian Stock Market Crash 5
Video_icon

8 నిమిషాల్లో 8 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
