మంచు విష్ణు 'జిన్నా' మూవీ నుంచి గోలీసోడా సాంగ్‌ రిలీజ్‌

మంచు విష్ణు తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం జిన్నా. ఇషాన్‌ సూర్య దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటికే విడులైన టీజర్‌, సాంగ్స్‌ సినిమాపై మంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మరో అప్‌డేట్‌ను వదిలారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలోని గోలిసోడా అంటూ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు.అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతాన్ని సమకూర్చిన ఈ పాటను నకాశ్ అజాజ్ - నూతన్ మోహన్ ఆలపించారు.

కాగా ఈ చిత్రంలో మంచు విష్ణు గాలి నాగేశ్వరరావు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. స‌న్నిలియోన్‌, పాయ‌ల్ రాజ్‌పుత్‌లు హీరోయిన్లుగా నటించారు. హారర్ కామెడీ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఆక్టోబర్‌5న విడుదల కానుంది.

