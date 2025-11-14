 నా యాక్టింగ్‌పై నాకే డౌట్‌: దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ | Dulquer Salmaan: I Start Questioning Myself, Am I not Good Actor | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dulquer Salmaan: నాకు యాక్టింగ్‌ రాదని విమర్శలు.. ఆ భయం ఇప్పటికీ..

Nov 14 2025 10:08 AM | Updated on Nov 14 2025 10:17 AM

Dulquer Salmaan: I Start Questioning Myself, Am I not Good Actor

కొంతమంది నటులకు వంక పెట్టాల్సిన పనుండదు. సినిమా బాగున్నా, బాలేకపోయినా వారి నటన మాత్రం అద్భుతం అనేలా ఉంటుంది. అలాంటి నటుడే దుల్కర్‌ సల్మాన్‌. మలయాళ స్టార్‌ మమ్ముట్టి తనయుడిగా వెండితెరపై అడుగుపెట్టిన దుల్కర్‌.. తక్కువకాలంలోనే స్టార్‌ హీరోగా ఎదిగాడు. మహానటి, సీతారామం, లక్కీ భాస్కర్‌ చిత్రాలతో తెలుగువారికి సైతం దగ్గరయ్యాడు. 

ఆ విమర్శలు చూస్తుంటా..
దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ కాంత. సెల్వమణి సెల్వరాజ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ నవంబర్‌ 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా దుల్కర్‌ ఓ మీడియా ఛానల్‌కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ.. నేను గొప్ప నటుడినని అనుకోవడం లేదు. నేను సరిగా యాక్ట్‌ చేయలేనని విమర్శించే ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. వారి కామెంట్స్‌ చదివినిప్పుడు నాపై నాకే అనుమానం వేస్తుంది. 

వెంటాడే భయం
నిజంగా నేను బాగా నటించడం లేదా? అని చిన్న భయం వెంటాడుతుంది. ఆ భయమే నన్ను మరింత కష్టపడేలా చేస్తుంది. ఇంకా కఠినమైన పాత్రలు ఎంపిక చేసుకునేందుకు దోహదపడుతుంది. కొన్ని సినిమాలు చేసినప్పుడు.. ఆయా పాత్రల్లో నేను తప్ప మరే నటుడూ ఇమడలేడు అని జనం అనుకునేలా చేయాలని మరింత కసిగా కష్టపడతాను అని చెప్పుకొచ్చాడు.

సినిమా
దుల్కర్‌ సల్మాన్‌.. 2012లో సెకండ్‌ షో సినిమాతో కెరీర్‌ ప్రారంభించాడు. చార్లీ, మహానటి, కురుప్‌, సీతారామం వంటి చిత్రాలతో స్టార్‌ హీరోగా విశేష ఆదరణ సంపాదించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇతడి చేతిలో ఆకాశంలో ఒక తార సినిమా ఉంది. అలాగే పూజా హెగ్డేతో ఓ మూవీ చేస్తున్నాడు. అలాగే తన చేతిలో మరో మలయాళ సినిమా కూడా ఉంది.

చదవండి: కాంత మూవీ రివ్యూ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు (ఫొటోలు)
photo 2

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్‌.. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు బిజీ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 4

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 5

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress Lead In Jubilee Hills Election Results 1
Video_icon

రెండో రౌండ్ లో కాంగ్రెస్ 189 ఓట్ల ఆధిక్యం
NDA Crosses The Magic Figure In Bihar Election Results 2025 2
Video_icon

మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి దూసుకుపోతున్న NDA
Watch Live Bihar Elections Result 3
Video_icon

Watch Live: బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు
Watch Live Jubilee Hills By-Election Result 4
Video_icon

Watch Live: జూబ్లీ హిల్స్ ఉపఎన్నికల కౌంటింగ్
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 5
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Advertisement
 