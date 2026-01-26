 పద్మ అవార్డు విజేతలకు చిరంజీవి శుభాకాంక్షలు | Chiranjeevi wishes to padma awards winners | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పద్మ అవార్డు విజేతలకు చిరంజీవి శుభాకాంక్షలు

Jan 26 2026 11:55 AM | Updated on Jan 26 2026 11:55 AM

Chiranjeevi wishes to padma awards winners

కేంద్రప్రభుత్వం ప్రకటించిన పద్మ విభూషణ్‌, పద్మ భూషణ్‌ అవార్డ్‌ విజేతలకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభినందనలు తెలిపారు. బాలీవుడ్‌ నటుడు ధర్మేంద్రకు పద్మ విభూషణ్‌ దక్కడం సంతోషంగా ఉందని చిరు పేర్కొన్నారు.   ప్రియమైన నటుడు మమ్ముట్టి, డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడుకు  పద్మ భూషణ్ అవార్డ్‌ దక్కడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ప్రియమైన మిత్రులు మురళీ మోహన్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, సోదరుడు మాధవన్, మన ఛాంపియన్ రోహిత్ శర్మ, ప్రపంచ కప్ విజేత కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్‌లు  పద్మశ్రీని అందుకోవడం  అభినందనీయం అన్నారు. కళలు, సైన్స్, వైద్యం, సాహిత్యం, క్రీడల రంగాలలో విశేష కృషి చేసిన 2026 పద్మ అవార్డు గ్రహీతలందరికీ  హృదయపూర్వక అభినందనలు అంటూ చిరు పేర్కొన్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Medaram Jatara 2026 : మేడారం జాతరలో భారీ భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 2

‘మనశంకర వరప్రసాద్‌ గారు’ మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ సక్సెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

గాజులరామారం : ఘనంగా చిత్తారమ్మ జాతర (ఫొటోలు)
photo 4

అనిల్‌ రావిపూడికి ఒక రేంజ్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన చిరంజీవి (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు సీరియల్ నటి కూతురి బారశాల (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu Over Tirumala Laddu Issue 1
Video_icon

అసలు మనిషి జన్మేనా.. చంద్రబాబుపై పేర్ని నాని ఫైర్
YSRCP Shyamala Mass Ragging On Chandrababu 2
Video_icon

అప్పులు, ఆవకాయ పచ్చళ్ళు.. రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయయ్యా చంద్రబాబు అంటే..

Chandrababu Credit Chori on Veligonda Project 3
Video_icon

మరో క్రెడిట్ చోరీకి సిద్ధమవుతున్న చంద్రబాబు
Minus 50 Degrees Celsius Cold In America 4
Video_icon

డేంజర్ లో అమెరికా.. 22 రాష్ట్రాలకు ఎమర్జెన్సీ
Car Hits A SI While Conducting Drunk And Drive Check In Ranga Reddy 5
Video_icon

రంగారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం... పోలీసును కారుతో గుద్దేసి..

Advertisement
 