తెలంగాణ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, హరియాణా మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ.. ప్రతి ఏడాది 'అలయ్ బలయ్' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ వేడుకకు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు చాలామంది హాజరవుతారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే ఆహ్వానం అందించగా.. ఇప్పుడు హీరో నాగార్జునని కూడా దత్తాత్రేయ ఆహ్వానించారు. స్వయంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి వెళ్లి పత్రిక అందజేశారు.
ప్రతి ఏడాది దసరా నాడు సంప్రదాయబద్ధంగా 'అలయ్ బలయ్' వేడుక నిర్వహిస్తుంటారు. తెలంగాణ రాజకీయ, సాంస్కృతిక, సామాజిక రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరవుతారు. పండుగ సందర్భంగా సామరస్యాన్ని, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా మారింది. వర్గ, మత, రాజకీయ భేదాలు మరచి అందరూ ఒక్కచోట చేరడమే ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈసారి అక్టోబరు 3న హైదరాబాద్లో ఈ వేడుక జరగనుంది.
