Baahubali The Epic Release Trailer: బాహుబలి: ది ఎపిక్‌.. రిలీజ్‌ ట్రైలర్‌ చూశారా?

Oct 24 2025 10:19 PM | Updated on Oct 24 2025 10:24 PM

Baahubali The Epic Release Telugu Trailer out now

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి మరోసారి బాహుబలిని టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. రెండు భాగాలను కలిపి బాహుబలి: ది ఎపిక్‌ (Baahubali: The Epic) పేరుతో థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అక్టోబర్‌ 31న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బిగ్‌ స్క్రీన్‌పై సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రిలీజ్ ట్రైలర్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్. 

రన్‌ టైమ్ ఎంతంటే?

బాహుబలి: ది ఎపిక్‌ మూవీ రన్‌టైమ్ 3 గంటల 40 నిమిషాలని నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ ఇటీవలే వెల్లడించారు. బాహుబలి 1 ముగిశాక ఇంటర్వెల్‌.. ఆ తర్వాత ‘బాహుబలి 2 ఉంటుందని తెలిపారు. దాన వీర శూర కర్ణ (3 గంటల 46 నిమిషాలు) తర్వాత ఎక్కువ నిడివి ఉన్న సినిమాల జాబితాలో బాహుబలి: ది ఎపిక్‌ చేరనుందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రంలో ఓ సర్‌ప్రైజ్‌ కూడా ఉంటుందని తెలిపారు. బాహుబలి డాక్యుమెంటరీ ఈ ఏడాది చివరిలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ రావొచ్చని కూడా తెలిపారు.

 

 

