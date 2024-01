లోహ్రీ రోజు దానం చేయాలి : అమితాబ్‌

సంక్రాంతి పండగ సంబరాలు ఆరంభమయ్యాయి. కొందరు బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘‘అందరికీ లోహ్రీ (భోగి పండగ) శుభాకాంక్షలు. లోహ్రీ అంటే నాకు చాలా విషయాలు గుర్తుకొస్తాయి. లోహ్రీ రోజు జానపద కళాకారులు ‘లోహ్రీ దా టక్కా దే, రబ్‌ యానూ బచ్చా దే’ అంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఇంటింటికీ వచ్చినప్పుడు వారికి దానం ఇవ్వడం ఆనవాయితీ. నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఇలా పండగ తాలూకు విషయాలు చెప్పేవారు’’ అని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ షేర్‌ చేశారు.

T 4889 - Happy Lohri ..

'लोहड़ी दा टक्का दे, रभ थानू बच्चा दे ' ... 😁

this is how the chanting went when they came to homes and families to collect donations on the occasion of Lohri ..

Maa used to tell us these stories .. pic.twitter.com/t9rVu8Kb2j

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 13, 2024