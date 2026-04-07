అల్లు అర్జున్- అట్లీ సినిమా పోస్టర్‌ విడుదల

Apr 7 2026 11:45 AM | Updated on Apr 7 2026 12:30 PM

Allu Arjun And Atlee movie New poster out now

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- అట్లీ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ సినిమా (AA22xA6) నుంచి అప్ డేట్ వచ్చింది.  తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఒక పోస్టర్‌ను చిత్ర యూనిట్‌ విడుదల చేసింది.  ఏప్రిల్‌ 8న అల్లు అర్జున్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేస్తామని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ఆసక్తికరమైన ఒక పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. పోస్టర్‌లో ఒక క్రూర మృగం పంజా (చెయ్యి) మాత్రమే కనిపిస్తోంది.

ఈ సినిమాలో తోడేలు చేయి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నట్లుంది.  హాలీవుడ్ ప్రమాణాలతో అల్లు అర్జున్‌ నుంచి ఒక భారీ ప్రయోగాన్ని అట్లీ చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది. సినిమాలో అల్లు అర్జున్ ఒక వింత శక్తి ఉన్న పాత్రలో  లేదా ఇలాంటి వింత జీవులతో పోరాడే పాత్రలో  కనిపిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌పై సోషల్‌ మీడియాలో భారీగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇందులో దీపికా పదుకొనే హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. బన్నీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న సినిమా గురించి పలు వివరాలు ప్రకటిస్తారని సమాచారం.

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఫుడ్‌ సేఫ్టీపై అవగాహన.. హైదరాబాద్‌లో వాకథాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)
photo 3

అప్పుడే ఏడేళ్లు.. ఎంత త్వరగా ఎదుగుతున్నావో!: లాస్య మంజునాథ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

గ్రాండ్‌గా 'లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
CSK Fans Troll Sanju Samson 1
Video_icon

‘ఇష్టం లేకపోతే తప్పుకో'.. సంజుపై CSK ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం
Ranveer Singh Breaks Allu Arjun's Remuneration Record 2
Video_icon

అల్లు అర్జున్ రెమ్యునరేషన్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన రణవీర్ సింగ్
Police Officer Grabs Dalit YSRCP MLA Tatiparthi Chandrasekhar Throat 3
Video_icon

YSRCP దళిత ఎమ్మెల్యే గొంతు పట్టిన పోలీస్
Lakshmi Parvathi Warning to ABN Radhakrishna 4
Video_icon

నీ బిల్డింగ్ లో చేసిన పాపాలను బయటపెట్టమంటావా.. ABN RKకు హెచ్చరిక
Donald Trump Mystery Hospital Rumors, Viral Video & AI Deepfake Debate 5
Video_icon

ట్రంప్ అనారోగ్యం ఇవే ఆధారాలు
