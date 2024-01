సోషల్ మీడియాలో ఎవరు ఎందుకు ఫేమస్ అవుతారో చెప్పలేం. అలా ఈ మధ్య హైదరాబాద్‌లోని రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ స్టాల్ పెట్టుకుని బిజినెస్ చేసుకునే కుమారి అనే మహిళ చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది. రీల్స్, యూట్యూబ్ వీడియోల్లో ఎక్కడ చూసినా ఆమెనే కనిపించింది. గత కొన్నేళ్లు నుంచి ఈమె షాప్‌ నడిపిస్తూ జీవనం సాగిస్తోంది. తాజాగా పోలీసులు మాత్రం ఈమె వ్యాపారాన్ని మూయించారు.

'బాబు మొత్తం మీ బిల్లు వెయ్యి అయింది.. రెండు లివర్లు ఎక్స్‌ట్రా' అనే ఒక్క లైన్‌తో ఫేమస్ అయిన కుమారి ఆంటీ దగ్గరకు జనాలు గట్టిగా వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె వీడియోలు, ఇంటర్వ్యూలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి. ఈ మధ్య తన కొత్త సినిమా 'ఊరు పేరు భైరవకోన' ప్రమోషన్లలో భాగంగా హీరో సందీప్ కిషన్, హీరోయిన్ వర్ష బొల్లమ్మ కూడా వచ్చిన భోజనం చేశారు.

తాజాగా ట్రాఫిక్ సమస్య అవుతుందని చెప్పి హైదరాబాద్ పోలీసులు.. కుమారి ఆంటీ ఫుడ్ స్టాల్ మూయించారు. ఈ క్రమంలోనే హీరో సందీప్ కిషన్ ఆమెకు అండగా ట్వీట్ చేశాడు. 'ఈమె ఎంతో మందికి స్పూర్తి.. తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడి వ్యాపారం చేసుకుంటోంది.. ఆమెను ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు.. ఆమెతో నా టీం టచ్‌లో ఉంటుంది. వీలైన సాయం చేస్తాను' అని ట్విట్టర్‌లో రాసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఇది కాస్త ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

Not Fair at all..Just when she was turning out be a inspiration to many Women to start their own bussiness to support their family…was one of the Strongest Female empowerment examples I have seen in the recent past ..

My Team and I are getting in touch with her to do what Best… https://t.co/HJexa3bhNd

— Sundeep Kishan (@sundeepkishan) January 30, 2024