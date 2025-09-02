నివేదా థామస్, ప్రియదర్శి, విశ్వదేవ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం '35 చిన్న కథ కాదు'. ఈ చిత్రానికి నందకిశోర్ ఇమాని దర్శకత్వం వహించారు. గతేడాది థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. తన కుమారుడిని పాస్ మార్కులు తెచ్చుకునేందుకు ఓ తల్లి పడే తపనను ఈ చిత్రంలో చూపించారు. ఫ్యామిలీ అండ్ ఎమోషనల్ ఎంటర్టైనర్గా వచ్చిన ఈ చిత్రం అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.
ఈ మూవీ మరోసారి థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ విషయాన్ని టాలీవుడ్ హీరో రానా దగ్గుబాటి వెల్లడించారు. ఈ టీచర్స్ డే కానుకగా బిగ్ స్క్రీన్పై రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. తన కుమారుడికి 35 మార్కులు వచ్చేందుకు ఓ మాతృమూర్తి పడిన తపన, కష్టాన్ని ఇందులో చక్కగా చూపించారు. ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజున మరోసారి ఈ అద్భుతమైన సినిమా చూసే అవకాశం ఆడియన్స్కు దక్కనుంది. ఈ మూవీని రానా, సృజన్ యరబోలు, సిద్ధార్థ్ రాళ్లపల్లి నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే.
