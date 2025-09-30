డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం బైక్ యాత్ర
చారకొండ: గంజాయి, డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు, సామాజిక కార్యకర్త రాచకొండ ప్రభాకర్ చేపట్టిన బైక్ యాత్ర సోమవారం చారకొండకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గంజాయి, డ్రగ్స్, ఇతర మత్తు పదార్థాలకు యువత బానిసై జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని అన్నారు. మత్తు పదార్థాలతో కలిగే అనర్థాలపై జన చైతన్యం కల్పించేందుకు ఈ నెల 21న సూర్యాపేట నుంచి బైక్ యాత్ర చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు 1400 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడం జరిగిందన్నారు. యువత మత్తుకు బానిస కాకుండా ఉన్నత లక్ష్యం దిశగా ముందుకు సాగాలని కోరారు.
