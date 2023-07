అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెల్స్‌లో అమానవీయ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ నల్లజాతీయురాలిని పోలీసు నడిరోడ్డుపై పడేశాడు. అనంతరం ఆమెను కాలితో అదుముతూ పెప్పర్‌ స్ప్రే చల్లాడు. ఊపిరాడటం లేదని మహిళ చెబుతున్నా.. వినకుండా దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. ఆ పోలీసుపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేశారు.

లాంకాస్టర్‌లోని వింకో కిరాణా దుకాణంలో దొంగతనానికి సంబంధించిన కేసులో ఓ వ్యక్తి, మహిళ నిందితులుగా ఉన్నారు. వీరివురు రోడ్డుపై కనిపించగా.. పోలీసులు వారిని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. మొదట ఆ వ్యక్తిని పట్టుకుని సంకేళ్లు వేశారు. ఆ దృశ్యాలను మహిళ వీడియో తీస్తుంది. దీనిని గమనించిన పోలీసు కోపంతో ఆమె వైపు దూసుకొచ్చాడు. అనంతరం మహిళను పట్టుకుని రోడ్డుపైనే లాగి పడేశాడు. ఆ తర్వాత ఆమెను కాలుతో అదుముతూ పెప్పర్ స్ప్రే చల్లాడు. బాధిత మహిళ ఇప్పటికే క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతోంది.

This is Lancaster, California.

A Los Angeles county sheriffs deputy throws a Black woman to the ground and brutalized her for filming them arresting her husband.

Filming the police is not illegal.

This is brutality.

Arrest this pig. pic.twitter.com/BKg9dnZX7M

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) July 4, 2023