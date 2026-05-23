 ట్రంప్‌ కీలక నిర్ణయం.. పోలాండ్‌కు అదనపు బలగాలు | Trump says US sending 5000 more troops to Poland | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రంప్‌ కీలక నిర్ణయం.. పోలాండ్‌కు అదనపు బలగాలు

May 23 2026 7:03 AM | Updated on May 23 2026 7:03 AM

Trump says US sending 5000 more troops to Poland

వాషింగ్టన్‌: పోలాండ్‌కు అదనంగా 5 వేల బలగాలను పంపించనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. యూరప్‌లో తమ బలగాలను తగ్గిస్తామంటూ ట్రంప్, ఆయన యంత్రాంగం ఇటీవల తరచూ ప్రకటనలు చేస్తుండటం తెల్సిందే. ఇందుకు విరుద్ధంగా పోలాండ్‌కు అదనంగా బలగాలను తరలిస్తామంటూ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ గురువారం ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా తెలిపారు.

ఇటీవలి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తాను మద్దతు ప్రకటించిన కరోల్‌ నవ్‌రోకీ విజయం సాధించడంతో, ఆయనతో తనకున్న సత్సంబంధాల నేపథ్యంలో అదనంగా 5 వేల సైనికులను అక్కడికి తరలించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో నాటో దేశాలు తనతో సహకరించకపోగా, జర్మనీ చాన్సలర్‌ మెర్జ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై గుర్రుగా ఉన్న ట్రంప్‌ జర్మనీ నుంచి 5 వేల మంది సైనికులను ఉపసంహరించుకున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించడం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ట్రంప్‌ చేసిన ప్రకటనతో నాటో దేశాల నేతలు అయోమయానికి గురవుతున్నారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కామాఖ్య దేవాలయ దర్శనంలో శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 3

అక్కినేని కోడలు శోభిత కొత్త లుక్ (ఫొటోలు)
photo 4

మృణాల్ ఠాకుర్ దేశీ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 5

రమణి కళ్యాణం : చీరలో మెరిసిపోతున్న నటి దీప్షిక చంద్రన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Strong Reaction On Kakarla Venkata Rami Reddy Dismiss 1
Video_icon

కాకర్ల వెంకట్రామిరెడ్డి ఉద్యోగం తొలగింపు.. జగన్ సంచలన రియాక్షన్
ACB Officers Raid On Deputy Collector Vamshi Mohan 2
Video_icon

వందల కోట్ల ఆస్తి.. ACB వలలో డిప్యూటీ కలెక్టర్
Tiger Attacked On Womens In Chandrapur District Maharashtra 3
Video_icon

మహిళలపై పులి దాడి.. అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి
Jupudi Prabhakar Rao Emotional Comments On YS Jagan 4
Video_icon

ఆయన మనసు వెన్న.. జగన్ గురించి మీకేం తెలుసు.. టీడీపీకి జూపూడి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Special Video On Detail Analysis On SIR Survey 5
Video_icon

SIR అంటే ఏంటి? మీ ఓటు జాగ్రత్త.. ఈ డాక్యుమెంట్స్ పక్కా ఉండాలి!
Advertisement
 