Russia-Ukraine War Updates: మరిన్ని ఆంక్షలు.. సోషల్‌ మీడియా బ్యాన్‌

Russia-Ukraine War Day 10 LIVE Updates: ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా దాడులు పదో రోజుకు చేరుకున్నాయి. రాజధాని కీవ్, ఖర్కీవ్‌ నగరాలు రష్యా దాడులతో అట్టుడుకుతున్నాయి. కీవ్‌లో అయితే కనీసం ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక పేలుడు జరిగిందని సమాచారం. క్షిపణి దాడులు, యుద్ధ ట్యాంకుల బీభత్సం తీవ్రంగా ఉందని ఉక్రెయిన్‌ చెబుతోంది.

► రష్యాలో గూగుల్‌, యూట్యూబ్‌ బ్యాన్‌

ఉక్రెయిన్‌పై యుద్దం వేళ కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇటు ట్విట్టర్, ఫేస్‌బుక్, బీబీసీ, యాప్‌ స్టోర్‌ సేవలను రష్యా నిలిపి వేసింది. మరోవైపు రష్యా స్టేట్‌ మీడియాపై మెటా, గూగుల్‌, యూట్యూబ్‌ నిషేధం విధించాయి.

► ఉక్రెయిన్​ సరిహద్దు దేశాలకు కమలా హారిస్‌

ఉక్రెయిన్​ సరిహద్దు దేశాలైన పోలండ్‌, రొమేనియా దేశాల్లో అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్​ కీలక పర్యటన చేపట్టనున్నారు. మార్చి 9-11 మధ్య పోలండ్​లో రాజధాని వార్సా​, రొమేనియాలోని బుకారెస్ట్​లో పర్యటించనున్నట్టు కమలా హారిస్​ డిప్యూటీ ప్రెస్​ సెక్రటరీ సబ్రినా సింగ్​ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్‌, రష్యా సంక్షోభంపై చర్చించనున్నట్టు చెప్పారు. ​అలాగే ఉక్రెయిన్​కు భద్రత, ఆర్థిక, మానవతా సాయం వంటి కీలక అంశాలపైనా కూడా చర్చ జరుగనున్నట్టు తెలుస్తోంది.

► నేడు భారత్‌కు 15 విమానాలు..

న్యూఢిల్లీ: ఉక్రెయిన్‌లో చిక్కుకున్న భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి 11 పౌర విమానాలు, 4 భారత వైమానిక దళం(ఐఏఎఫ్‌) విమానాలను పంపించినట్లు పౌర విమానయాన శాఖ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఇవి ఉక్రెయిన్‌ పొరుగు దేశాల నుంచి శనివారం భారత్‌కు చేరుకుంటున్నాయని తెలిపింది. పౌర విమానాల్లో 2,200 మందికిపైగా భారతీయులు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. వీటిలో 10 విమానాలు ఢిల్లీలో, ఒకటి ముంబైలో ల్యాండవుతాయని వెల్లడించింది. 4 ఐఏఎఫ్‌ విమానాల్లో ఎంతమంది వస్తారన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేయలేదు. ఉక్రెయిన్‌లో ఉన్న భారతీయులను తొలుత రొమేనియా, హంగేరి, స్లొవేకియా, పోలాండ్‌ దేశాలకు.. అక్కడి నుంచి ప్రత్యేక విమానాల్లో భారత్‌కు తరలిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. శుక్రవారం 11 పౌర విమానాలు, 3 ఐఏఎఫ్‌ విమానాలు 3,772 మందితో భారత్‌కు చేరుకున్నట్లు పౌర విమానయాన శాఖ వెల్లడించింది.

► రష్యాకు షాక్‌.. ఉక్రెయిన్‌కు అండగా నిలిచిన సామ్‌సంగ్‌

ఉక్రెయిన్‌పై యుద్దంతో రష్యాపై ఆంక్షలు పర్వం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రష్యాకు ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ చిప్స్‌ సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నట్టు సామ్‌సంగ్‌ ప్రకటించింది. తమ సంస్థ ఉద్యోగుల స్వచ్చంద విరాళాలతో ఉక్రెయిన్‌కు 6 మిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తున్నట్టు సామ్‌సంగ్‌ పేర్కొంది. సంస్థ సైతం ఒక మిలియన్‌ డాలర్ల సాయం అందిస్తున్నట్టు సామ్‌సంగ్ వెల్లడించింది.

Samsung Electronics says shipments to Russia have been suspended "due to current geopolitical developments." Samsung is also donating $6 million, including $1 million in consumer electronics, to actively support humanitarian efforts “around the region": The Kyiv Independent

— ANI (@ANI) March 5, 2022