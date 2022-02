Volodymyr Zelenskyy Dance Video: నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్‌ నగరంలోకి చోరబడేందుకు యత్నిస్తున్నాయి. అయితే ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వొలొదిమిర్‌ జెలన్స్కీ మాత్రం ఇంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ సైన్యానికి వెన్నుదండగా నిలవడమే కాక తాను సైతం సైనకుడిలా యద్ధ రంగంలోకి వచ్చి పోరాడుతున్నాడు. అంతేకాదు ఉక్రెయిన్‌ దళలు రష్యన్‌ బలగాలను ఎదుర్కొవడం కష్టమని తెలిసి కూడా ఆయన ఎంతో ధైర్యంగా ముందుండి సైన్యాన్ని నడపించటమే కాకా తమ దేశాన్ని కాపాడుకుంటాం అన్నారు.

అంతేకాదు అగ్రరాజ్యం అమెరికా నుంచి పిలుపు వచ్చిన తిరస్కరించి తన దేశాన్ని ఎలాగైన రక్షించుకుంటానని చెప్పి ప్రపంచ దేశాలన్ని ఆశ్చర్యపోయాలా చేశారు. ఒక పక్క సైనిక స్థావరాలను రష్య క్షిపిణి దాడులతో మట్టుబెట్టి, యుద్ధ ట్యాంకులను స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటికీ ఏ మాత్రం ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా తనదైన యుద్ధ ‍వ్యూహంతో ముందకు వెళ్తున్నారు. నిర్విరామ యుద్ధంతో అలిసిపోతున్న మా భూమిని రక్షించుకుంటాం అని చెబుతూనే ఉన్నారు. దీంతో ఒంటరిగా పోరాడుతున్న ఉక్రెయిన్‌కు మేము చేయూత నిస్తాం, సాయం చేస్తాం అంటూ ఒక్కొక్క దేశం ముందుకు వచ్చింది.

ఈ ఉక్రెయిన్‌ ఉద్రిక్తల సమయంలో జెలెన్సీ హిరోల ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాక అందరి ప్రశంసలను అందుకున్నారు. అయితే ఆయన 2006లో ఒక డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా అంతే పాపులర్‌ అయ్యాడు. డ్యాన్సింగ్ విత్ ది స్టార్స్ వేదికపై తన భాగస్వామి ఒలెనా షాప్టెంకోతో కలిసి మంచి ప్రదర్శన చేసి విజేతగా నిలిచాడు. ఈ ఉక్రెయిన్‌ ఉద్రిక్తల నడుమ జెలన్సీ అలనాటి నృత్య ప్రదర్శన వీడియో ప్రస్తుతం ట్విట్టర్‌లో వైరల్‌ అవుతోంది. దీంతో నెటిజన్లు ఈ వ్యక్తి చేయలేనిదంటూ ఏమిలేదు అని జెలన్స్కీని ప్రశంసిస్తూ రకరకాలుగా ట్వీట్‌ చేశారు.​

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr

