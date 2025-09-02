అనుచితంగా తాకినందుకు షూతో కొట్టి.. పోలీసులకు అప్పగించా 

17 ఏళ్లప్పుడు రైలులో కెమిల్లా అనుభవం
తాజా పుస్తకంలో వెల్లడించిన బ్రిటన్ రాణి
రైలులో వెళ్తుండగా తనపై జరిగిన లైంగిక దాడిని ధైర్యంగా ఎలా ఎదుర్కొన్నదీ బ్రిటన్ రాణి కెమిల్లా తాజాగా విడుదలైన పుస్తకంలో వెల్లడించారు. రాజకుటుంబం, ప్రధాని కార్యాలయం మధ్య సంబంధాలను తెలిపే 'పవర్ అండ్ది ప్యాలెస్'పేరుతో విడుదలైన ఈ పుస్తకంలో కింగ్ చార్లెస్–3 భార్య కెమిల్లా, అప్పటి లండన్ మేయర్ బోరిస్ జాన్సన్ మధ్య సంభాషణ గురించిన వివరాలున్నాయి. 'అప్పుడు నా 16, 17 ఏళ్లుంటాయి.
లండన్ రైలులో వెళ్తుండగా ప్యాడింగ్టన్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఓ వ్యక్తి అనుచితంగా తాకేందుకు యతి్నంచాడు. అంతే, నా షూ తీసి అతడి గజ్జల్లో కొట్టా. ట్రెయిన్ ఆగాక రైల్వే పోలీసుకు అతడిని అప్పగించా. అమ్మ నాకు చెప్పినట్లే చేశా’అని కెమిల్లా వివరించారు. 2008లో జరిగిన ఈ ఘటనపై అప్పట్లో లండన్ మేయర్గా ఉన్న బోరిస్ జాన్సన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, ఆయన ఇటువంటి ఘటనల విషయంలో యంత్రాంగం తక్షణమే స్పందించేలా లండన్ వ్యాప్తంగా మూడు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిపోయాయి. ఒక కేంద్రం ప్రారంభ కార్యక్రమంలో కెమిల్లా సైతం పాల్గొన్నారు. ఈ పుస్తకంలో పేర్కొన్న అంశాలపై బకింగ్ హమ్ ప్యాలెస్ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కెమిల్లా బాధ్యతాయుతమైన పని చేశారని పుస్తక రచయిత్రి అన్నారు.