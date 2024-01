ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్తాన్‌ అంతటా ఇంటర్‌నెట్‌ స్థంబించిపోయింది. ఇంటర్‌నెట్‌ అంతరాయంతో పలు సోషల్‌మీడియా అకౌంట్స్ ఓపెన్‌ కాలేదు. దీంతో నెటిజనట్లు తీవ్రమైన నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ నేతృత్వంలోని పాకిస్తాన్ తెహ్రీక్ ఇ ఇన్సాఫ్ (పీటీఐ) రాబోయే ఎన్నికల కోసం నిధుల సేకరణ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన క్రమంలోనే ఇంటర్‌నెట్‌ అంతరాయం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Is #internet down in some areas or all over #Pakistan? Social media sites are either not opening or are very slow. #InternetShutDown pic.twitter.com/bxax9qp8oT

— Ather Kazmi (@2Kazmi) January 7, 2024